У Львові 4 січня помер відомий науковець, завідувач кафедри електронних приладів Національного університету "Львівська політехніка" Зенон Готра. Він був автором понад 900 наукових публікацій та понад 200 патентів.

Зенон Готра помер у віці 78 років. Під його керівництвом докторами наук стали понад 15 студентів. По це повідомила пресслужба Національного університету "Львівська політехніка".

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Що відомо про Зенона Готру

Готра народився 20 червня 1942 року у Львові. У 1966 році він закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Напівпровідникові прилади". У 1972 році захистив дисертацію і здобув науковий ступінь кандидата технічних наук. У 1981 році Готра захистив докторську дисертацію, а в 1984 році став професором. Науковець працював завідувачем кафедри електронних приладів Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки НУЛП.

Готра був автором понад 900 наукових праць та понад 63 монографій. Під його керівництвом підготували 15 докторів і 42 кандидати наук для України, Польщі, Угорщини, Монголії й Сирії.

Наукова праця Готри неодноразово була відзначена почесними нагородами:

21 червня 1988 року він отримав медаль "Ветеран праці".

26 вересня 1989 науковець отримав почесне звання "Заслужений винахідник УРСР".

Також Готра мав почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України", яке отримав 31 серпня 1992 року.

10 липня 2009 року винахідника нагородили нагрудним знаком "За наукові досягнення".

А 30 грудня 2011 року Готра отримав нагрудний знак "Петро Могила".

Нагрудний знак "Відмінник освіти України" науковець отримав 1 жовтня 1994 року.

Також 6 грудня 2016 року його нагородили медаллю "За працю і звитягу".

Готра отримав диплом лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки згідно з указом Президента України від 7 квітня 2017 року.

Готра був членом низки міжнародних наукових товариств, комітетів, конференцій, симпозіумів та семінарів у сфері створення нових елементів та пристроїв інтегральної електроніки та оптики в Україні, Польщі, Німеччині, Румунії, Росії та США.