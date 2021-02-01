У Львові помер військовий медик, ексдепутат Ігор Ільків
У Львові помер ексдепутат ЛОР Ігор Ільків / УКРОП
Вночі 1 лютого помер депутат Львівської облради попереднього скликання, заступник головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи Ігор Ільків. Ймовірно, військовий лікар помер через проблеми з серцем.
Джерело: ZAXID.NET
Ільків був учасником Майдану та військовим лікарем на Сході України. Він помер у віці 60 років.
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Першим сумну звістку сповістив ексдепутат Львівської облради Петро Жукровський.
Вічна пам’ять – медичний полковнику… Пам’ять про тебе і твої добрі справи та допомогу людям завжди буде вічною,
– написав на своїй фейсбук сторінці Жукровський.
Попередньо відомо, що Ільків помер через проблеми з серцем.
Що відомо про Ігоря Ільківа
- Ільків був депутатом Львівської обласної ради 7 демократичного скликання від фракції УКРОП, заступником директора КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи".
- Як військовий медик він брав участь у миротворчих операціях в Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані.
- Також Ільків був учасником Майдану й військовим лікарем на Сході України.
- Він керував медичною ротою Північного територіального управління Національної гвардії України, був полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.
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