У Львові помер військовий медик, ексдепутат Ігор Ільків

1 лютого 2021 , 10:46
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Вночі 1 лютого помер депутат Львівської облради попереднього скликання, заступник головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи Ігор Ільків. Ймовірно, військовий лікар помер через проблеми з серцем.

Джерело: ZAXID.NET

Ільків був учасником Майдану та військовим лікарем на Сході України. Він помер у віці 60 років.

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Першим сумну звістку сповістив ексдепутат Львівської облради Петро Жукровський.

Вічна пам’ять – медичний полковнику… Пам’ять про тебе і твої добрі справи та допомогу людям завжди буде вічною,
– написав на своїй фейсбук сторінці Жукровський.

Попередньо відомо, що Ільків помер через проблеми з серцем.

Що відомо про Ігоря Ільківа

  • Ільків був депутатом Львівської обласної ради 7 демократичного скликання від фракції УКРОП, заступником директора КНП ЛОР "Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи".
  • Як військовий медик він брав участь у миротворчих операціях в Югославії, Іраку, Кувейті, Лівані.
  • Також Ільків був учасником Майдану й військовим лікарем на Сході України.
  • Він керував медичною ротою Північного територіального управління Національної гвардії України, був полковником медичної служби першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені генерала Кульчицького.