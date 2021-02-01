У Львові помер військовий медик, ексдепутат Ігор Ільків

Вночі 1 лютого помер депутат Львівської облради попереднього скликання, заступник головного лікаря Львівського обласного госпіталю інвалідів війн та репресованих імені Юрія Липи Ігор Ільків. Ймовірно, військовий лікар помер через проблеми з серцем.

Джерело: ZAXID.NET

Ільків був учасником Майдану та військовим лікарем на Сході України. Він помер у віці 60 років.

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Першим сумну звістку сповістив ексдепутат Львівської облради Петро Жукровський.

Вічна пам’ять – медичний полковнику… Пам’ять про тебе і твої добрі справи та допомогу людям завжди буде вічною,

– написав на своїй фейсбук сторінці Жукровський.

Попередньо відомо, що Ільків помер через проблеми з серцем.

Що відомо про Ігоря Ільківа