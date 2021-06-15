Боровся за життя 2 місяці: у Львові помер військовий, якого збили на пішохідному переході

У львівському шпиталі 14 червня помер 42-річний військовослужбовець, якого 2 місяці тому збив позашляховик. Попри зусилля лікарів, зберегти життя чоловіку не вдалося.

Військового Юрія Чорного 16 квітня на пішохідному переході збив позашляховик Toyota Highlander. У чоловіка залишились неповнолітні донька та син.

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42-річний військовий помер після ДТП

У військовій частині, в якій служив Юрій Чорний, повідомили, що 14 червня військовослужбовець помер у львівському шпиталі.

Бойовий побратим пішов з життя. З сумом повідомляємо, що 14 червня близько 8:45 після тривалої боротьби за життя у військовому шпиталі помер наш побратим – старший лейтенант Юрій Чорний. Майже 2 місяці Юрій боровся за життя, військові лікарі докладали усі можливі зусилля,

– мовиться у повідомленні військової частини А0807.

За інформацією ZAXID.NET, військового 16 квітня на вулиці Липинського на великій швидкості збив позашляховик Toyota Highlander. У момент ДТП Юрій Чорний переходив дорогу пішохідним переходом. За кермом Toyota перебував 38-річний житель Львівського району. Постраждалого госпіталізували з політравмою. Лікарі 2 місяці боролися за життя військового, проте, попри усі зусилля, він помер.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

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Коротка біографія Юрія Чорного