У березні 2021 року стало відомо, що монахиня бореться з онкологією IV стадії. Міський голова Львова Андрій Садовий висловив щирі співчуття спільноті Сестер Студиток з приводу втрати сестри Георгії.

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У Львові померла сестра Георгія

Монахиня Святопокровського жіночого монастиря у Львові сестра Георгія (Припутницька) померла зранку 17 травня. Вона тривалий час очолювала Референтуру у справах освіти Львівської Архиєпархії УГКЦ та Освітньо-методичний центр імені отця Дзеровича.

Сестра Георгія своїм щоденним служінням надихала бути справжніми християнами та зміцнюватися у вірі не лише освітян, вихованців католицьких навчальних закладів, але і кожного, кого зустрічала на своєму шляху. Дякуємо Господу за дар її життя та просимо про блаженний упокій,

– зазначив Садовий.

На фейсбук-сторінці спільноти Львівської Архиєпархії УГКЦ також висловили співчуття з приводу смерті монахині.

"Висловлюємо щирі співчуття спільноті сестер-студиток та всім близьким сестри Георгії та єднаємося у молитві за її душу", – мовиться у повідомленні.

Сестра Георгія тривалий час боролась з онкологією. Монахині поставили дуже тяжкий діагноз – онкологія у заавансованій формі. Після цього вона отримала пропозицію виїхати на лікування закордон. Проте лікування було доволі дороге, тож для монахині оголосили грошовий збір.