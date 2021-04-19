Померла відома лікарка-ендокринолог Любов Гоцко-Ней
У Львові 18 квітня померла лікарка-ендокринолог Львівської обласної клінічної лікарні Любов Гоцко-Ней. Її не стало на 88 році життя.
Джерело:Львівська Обласна Клінічна Лікарня
Любов Гоцко-Ней була почесною членкинею Українського лікарського товариства у Львові. Її поховають на Личаківському кладовищі.
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Лікарка допомогла не одній тисячі пацієнтів
У Львівській обласній клінічній лікарні повідомили, що 18 квітня пішла з життя лікарка-ендокринолог Любов Гоцко-Ней.
Відійшла у засвіти Любов Василівна Гоцко-Ней – наша колега, ціла епоха Львівської ендокринологічної школи, лікар-професіонал, особлива людина, мудра жінка, – мовиться у повідомленні.
У лікарні розповіли, що Гоцко-Ней була для багатьох медиків вчителем, помічником та порадницею. За час своєї професійної діяльності лікарка допомогла не одній тисячі пацієнтів.
За інформацією "Твоє місто", 19 квітня о 19:00 відбудеться парастас у капличці на вулиці Пекарській. Чин поховання відбудеться 20 квітня о 14:00 на Личаківському кладовищі.
Коротко про Любов Гоцко-Ней
- Лікарка народилася у сім'ї вчителів 1 жовтня 1932 року.
- Гоцко-Ней навчалася на лікувальному факультеті Львівського державного медичного інституту.
- Вона впродовж 1956 – 1959 років працювала терапевтом в дільничній Велико-Любінській лікарні Городоцького району Львівщини.
- У 1959 – 1961 роках Гоцко-Ней навчалася у клінічній ординатурі з терапії на кафедрі пропедевтичної терапії Львівського медичного інституту.
- Вона працювала лікаркою-ендокринологом у Львівській обласній клінічній лікарні з 1962 року й до своєї смерті.
- Гоцко-Ней була авторкою десятків наукових публікацій та мала вищу атестаційну категорію з ендокринології.
- У 2000 році вона опублікувала ексклюзивне видання – довідник "Українське лікарське товариство у Львові – діяльність у 1990 – 2000 роках".
- У 2019 році лікарці надали звання Почесного члена УЛТ у Львові.
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