У Львові 18 квітня померла лікарка-ендокринолог Львівської обласної клінічної лікарні Любов Гоцко-Ней. Її не стало на 88 році життя.

Любов Гоцко-Ней була почесною членкинею Українського лікарського товариства у Львові. Її поховають на Личаківському кладовищі.

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Лікарка допомогла не одній тисячі пацієнтів

У Львівській обласній клінічній лікарні повідомили, що 18 квітня пішла з життя лікарка-ендокринолог Любов Гоцко-Ней.

Відійшла у засвіти Любов Василівна Гоцко-Ней – наша колега, ціла епоха Львівської ендокринологічної школи, лікар-професіонал, особлива людина, мудра жінка, – мовиться у повідомленні.

У лікарні розповіли, що Гоцко-Ней була для багатьох медиків вчителем, помічником та порадницею. За час своєї професійної діяльності лікарка допомогла не одній тисячі пацієнтів.

За інформацією "Твоє місто", 19 квітня о 19:00 відбудеться парастас у капличці на вулиці Пекарській. Чин поховання відбудеться 20 квітня о 14:00 на Личаківському кладовищі.

Коротко про Любов Гоцко-Ней