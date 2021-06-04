У Львові понад 20 вулиць 4 червня залишаться без світла: адреси

"Львівобленерго" 4 червня ремонтуватиме електромережі міста. Тож у Львові понад 20 вулиць тимчасово залишаться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 8:00 до 17:00

вулиця Бруснівська – будинки № 2, 4, 6, 8;

вулиця Володимира Великого – будинки № 2, 3, 27, 29, 31, 33;

вулиця Городоцька – будинки № 265, 271, 273, 275, 277;

вулиця Дальня – будинки № 1, 3, 4, 5, 7 – 14, 16 – 19, 21 – 30, 32;

вулиця Дивізійна – будинки № 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49;

вулиця Дрогобицька – будинок № 34;

вулиця Естонська – будинки № 1 – 15, 17 – 39 (непарні);

вулиця Єрошенка – будинок № 19;

вулиця Братів Климових – будинки № 1, 2 – 20(парні);

вулиця Корсунська – будинок № 3а;

вулиця Кочегарська – будинки № 10 – 16;

вулиця Купчинського – будинок № 28;

вулиця Підгаєцька – будинки № 2, 3, 4;

вулиця Полтави – будинки № 5 – 11, 13, 14, 14а, 16 – 28, 30, 33, 35, 37, 39, 43а;

вулиця Пчілки – будинки № 2, 15 – 27, 31;

вулиця Шота Руставелі – будинки № 1, 5в, 9, 9А, 9б, 9В;

вулиця Самійленка – будинки № 5 – 18, 20, 22, 24, 24а, 28, 30, 32, 34;

вулиця Стрийська – будинок № 3;

вулиця Таллінська – будинки № 2 – 24 (парні);

вулиця Тролейбусна – будинки № 1, 3, 10;

вулиця Холмська – будинки № 26, 27, 29, 31 – 34;

вулиця Черешнева – будинки № 1 – 11, 13.