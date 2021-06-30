У Львові на понад 60 вулицях 30 червня вимкнули воду: адреси

Фахівці "Львівводоканалу" 30 червня ліквідовують витоки води та проводять планові ремонти водопроводів міста. Тож жителі понад 60 вулиць Львова тимчасово залишились без води.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Зеленій та Кавказькій. Водопостачання планують відновити до 17:00.

До теми У Львові 30 червня понад 30 вулиць залишаться без світла: адреси

Де у Львові не буде води з 9:00 до 17:00

проспект Червоної Калини – будинок № 115;

вулиця Котляревського – будинки № 44, 48;

вулиця Шевченка – будинки № 362, 366б;

вулиця Антоновича – будинки № 121, 115;

вулиця Мишуги – будинки № 1, 3, 5;

вулиця Городоцька – будинок № 227;

проїзд Крива Липа – будинок № 3;

вулиця Вівсяна – всі будинки;

вулиця Гречана – всі будинки;

вулиця Житня – всі будинки;

вулиця Кавказька – всі будинки;

вулиця Лукича – всі будинки;

вулиця Пшенична – всі будинки.

Де у Львові не буде води з 10:15 до 14:00

вулиця Білоцерківська – всі будинки;

вулиця Бережанська – всі будинки;

вулиця Бузкова – всі будинки;

вулиця Бучми А – всі будинки;

вулиця Вітрякова – всі будинки;

вулиця Вигін – всі будинки;

вулиця Вулецька – всі будинки;

вулиця Героїв Крут – всі будинки;

вулиця Гостинна – всі будинки;

вулиця Дністерська – всі будинки;

вулиця Дунайська – всі будинки;

вулиця Жасминова – всі будинки;

вулиця Кам'янецька – всі будинки;

вулиця Керченська – всі будинки;

вулиця Козловського – всі будинки;

вулиця Колійна – всі будинки;

вулиця Колодзінського – всі будинки;

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вулиця Колодязна – всі будинки;

вулиця Кримська – всі будинки;

вулиця Липова Алея – всі будинки;

вулиця Листопадна – всі будинки;

вулиця Литвиненка – всі будинки;

вулиця Меблярська – всі будинки;

вулиця Навроцького – всі будинки;

вулиця Орлина – всі будинки;

вулиця Радість – всі будинки;

вулиця Райдужна – всі будинки;

вулиця Раковського – всі будинки;

вулиця Рахівська – всі будинки;

вулиця Рівнинна – всі будинки;

вулиця Рожева – всі будинки;

вулиця Розбіжна – всі будинки;

вулиця Ромашкова – всі будинки;

вулиця Росиста – всі будинки;

вулиця Рядова – всі будинки;

вулиця Сливова – всі будинки;

вулиця Стуса В – всі будинки;

вулиця Сумська – всі будинки;

вулиця Сусідня – всі будинки;

вулиця Танячкевича – всі будинки;

вулиця Тернопільська – всі будинки;

вулиця Угорська – всі будинки;

вулиця Шахтарська – всі будинки;

вулиця Пирогівка – всі будинки;

вулиця Зелена – будинки № 19, 43, 105, 107, 109, 113, 115а, 115, 115д, 115ж 115д, 119а, 119, 125, 127, 149, 179, 181ос, 253г, 253, 253ос, 255, 257, 259, 267, 269е, 269б, 269з, 269а, 269ж, 269б2, 269, 269д, 269н, 269в, 271в, 271б, 271, 271а, 277, 279, 281а, 285, 287, 289б, 289, 291, 293, 295, 297, 299, 301а, 301к, 303, 305, 309, 311, 311а, 313а, 313, 315, 317а, 317, 319, 319а, 321б, 321а, 321, 323, 325, 327, 331, 331а, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 345а, 347, 349, 351, 351а, 351б, 353, 355, 355а, 357а, 357, 359, 359а, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 371а, 373, 373а, 377, 379, 381, 383, 389, 391, 393, 395, 397, 405;

проспект Червоної Калини – будинки № 1, 3, 7, 7а, 25, 25а, 27, 29.

Де у Львові не буде води з 11:15 до 17:00

вулиця Боберського – будинок № 21;

вулиця Героїв УПА – будинок № 76б.

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