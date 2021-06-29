Наразі рідні не знають, де може перебувати чоловік. Зв'язку з ним немає.

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У Львові зник Ігор Химиця

Правоохоронці росять допомогти розшукати Ігоря Химицю, який зник безвісти понад місяць тому. Наразі поліцейські намагаються встановити його місцеперебування.

59-річний чоловік проживає у будинку №374 на вулиці Шевченка. Він 24 травня вийшов з дому і не повернувся. Наразі зв'язку зі зниклим немає.

Прикмети безвісти зниклого:

  • зріст – приблизно 180 сантиметрів,
  • худорлява тілобудова,
  • темне із сивиною волосся,
  • смаглява шкіра.

У Львові понад місяць розшукують безвісти зниклого чоловіка: фото
У Львові зник Ігор Химиця / Фото "SARVA"