У Львові понад місяць розшукують безвісти зниклого чоловіка: фото

Наразі рідні не знають, де може перебувати чоловік. Зв'язку з ним немає.
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У Львові зник Ігор Химиця
Правоохоронці росять допомогти розшукати Ігоря Химицю, який зник безвісти понад місяць тому. Наразі поліцейські намагаються встановити його місцеперебування.
59-річний чоловік проживає у будинку №374 на вулиці Шевченка. Він 24 травня вийшов з дому і не повернувся. Наразі зв'язку зі зниклим немає.
Прикмети безвісти зниклого:
- зріст – приблизно 180 сантиметрів,
- худорлява тілобудова,
- темне із сивиною волосся,
- смаглява шкіра.
У Львові зник Ігор Химиця / Фото "SARVA"