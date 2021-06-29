У Львові понад місяць розшукують безвісти зниклого чоловіка: фото

Ігор Химиця вийшов з дому 24 травня і не повернувся. Правоохоронці оголосили його у розшук як безвісти зниклого.

Наразі рідні не знають, де може перебувати чоловік. Зв'язку з ним немає.

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У Львові зник Ігор Химиця

Правоохоронці росять допомогти розшукати Ігоря Химицю, який зник безвісти понад місяць тому. Наразі поліцейські намагаються встановити його місцеперебування.

59-річний чоловік проживає у будинку №374 на вулиці Шевченка. Він 24 травня вийшов з дому і не повернувся. Наразі зв'язку зі зниклим немає.

Прикмети безвісти зниклого:

зріст – приблизно 180 сантиметрів,

худорлява тілобудова,

темне із сивиною волосся,

смаглява шкіра.

! Правоохоронці закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про місцеперебування Ігоря Химиці, повідомити за номерами 102, 0969410917 або 0800 310 911.



У Львові зник Ігор Химиця / Фото "SARVA"