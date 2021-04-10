У Львові 10 квітня попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою. Церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Попрощатися з бійцем до храму прийшло не багато людей. Адже у Львові діє локудаун та заборона на масові заходи.

До теми На Донбасі загинув український захисник Ігор Байтала

Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом загиблий військовий.

У Львові попрощалися з Ігорем Байталою / Фото ЛМР

Зауважимо, у 26-річного бійця залишилися батьки та 2 сестер. Подружжя дізналося про загибель сина, коли захворіло на коронавірус.

Що відомо про Ігоря Байталу

Боєць проходив службу за контрактом у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Ввечері 3 квітня Байтала зник біля Шумів, що на Донеччині.

Його кілька днів розшукували, однак все було марно. 6 квітня проросійські бойовики передали тіло воїна бригаді.

Наразі невідомо, що саме трапилося із захисником. Командування розглядає кілька варіантів. Серед них втрата орієнтування і навіть викрадення.

Зверніть увагу! З початку 2021 року окупанти на Донбасі щодня відкривають вогонь та обстрілюються позиції Збройних сил України. Через це щонайменше 32 наших захисників вже загинули.