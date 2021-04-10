У Львові попрощалися із загиблим бійцем Ігорем Байталою: фото
У Львові попрощалися із Ігорем Байталою / Львівська міська рада
У Львові 10 квітня попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою. Церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Джерело:Львівська міськрада
Попрощатися з бійцем до храму прийшло не багато людей. Адже у Львові діє локудаун та заборона на масові заходи.
До теми На Донбасі загинув український захисник Ігор Байтала
Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом загиблий військовий.
У Львові попрощалися з Ігорем Байталою / Фото ЛМР
Зауважимо, у 26-річного бійця залишилися батьки та 2 сестер. Подружжя дізналося про загибель сина, коли захворіло на коронавірус.
Що відомо про Ігоря Байталу
- Боєць проходив службу за контрактом у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді.
- Ввечері 3 квітня Байтала зник біля Шумів, що на Донеччині.
- Його кілька днів розшукували, однак все було марно. 6 квітня проросійські бойовики передали тіло воїна бригаді.
- Наразі невідомо, що саме трапилося із захисником. Командування розглядає кілька варіантів. Серед них втрата орієнтування і навіть викрадення.
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