У Львові попрощалися із загиблим бійцем Ігорем Байталою: фото

Джерело:Львівська міськрада
У Львові 10 квітня попрощалися із загиблим на Донбасі військовим Ігорем Байталою. Церемонія відбулася у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.
Попрощатися з бійцем до храму прийшло не багато людей. Адже у Львові діє локудаун та заборона на масові заходи.
До теми На Донбасі загинув український захисник Ігор Байтала
Опісля процесія вирушила до Жидачева, звідки родом загиблий військовий.
У Львові попрощалися з Ігорем Байталою / Фото ЛМР
Зауважимо, у 26-річного бійця залишилися батьки та 2 сестер. Подружжя дізналося про загибель сина, коли захворіло на коронавірус.