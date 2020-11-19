У Львові попрощалися з загиблим героєм Іваном Горошком: фото
У Львові попрощались з загиблим військовослужбовцем 80 окремої десантно-штурмової бригади Іваном Горошком. Він загинув 16 листопада біля Станиці Луганської.
Прощання з Горошком відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Загиблого 21-річного героя поховали на Личаківському кладовищі. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як прощались з загиблим військовослужбовцем
Усі охочі могли попрощатись з українським захисником у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що розташований на вулиці Театральній. Після прощання у храмі Горошка поховали на Личаківському цвинтарі.
У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали дитину.
Дивіться фото з прощання з Іваном Горошком / Фото Романа Балуха
Коротко про загибель Івана Горошка
- Горошко народився у Кіровоградській області у 1999 році.
- У квітні 2019 року він пішов до ЗСУ за призовом, а у серпні підписав контракт.
- 16 листопада 2020 року Горошко загинув біля Станиці Луганської.
- За версією слідства, його співслужбовець наніс чоловікові зі стрілецької автоматичної зброї смертельне поранення у потилицю.
- Чоловік зізнався, що вбив Горошка у стані алкогольного сп'яніння.
- Військові прокурори перевіряють покази військовослужбовця та вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру.
- Наразі слідчі проводять досудове розслідування.
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