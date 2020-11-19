У Львові попрощались з загиблим військовослужбовцем 80 окремої десантно-штурмової бригади Іваном Горошком. Він загинув 16 листопада біля Станиці Луганської.

Прощання з Горошком відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла. Загиблого 21-річного героя поховали на Личаківському кладовищі. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як прощались з загиблим військовослужбовцем

Усі охочі могли попрощатись з українським захисником у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що розташований на вулиці Театральній. Після прощання у храмі Горошка поховали на Личаківському цвинтарі.

У загиблого військовослужбовця залишилась дружина, з якою вони чекали дитину.

Дивіться фото з прощання з Іваном Горошком / Фото Романа Балуха

Коротко про загибель Івана Горошка