Слідчі ДБР 5 січня 2021 року повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Львівської митниці ДФС. Його звинувачують в умисному заподіянні правоохоронцю легких тілесних ушкоджень під час виконання поліцейським службових обов'язків.

Хотів втекти від поліції

Інцидент трапився ще 2 вересня 2020 року. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Посадовець на автомобілі Range Rover рухався вулицею Дорошенка і проігнорував вимоги поліцейських зупинитися.

Правоохоронці, які були на велосипедах хотіли заблокувати та зупинити водія. Однак працівник ДФС вирішив втекти.

Задля уникнення відповідальності за скоєння адмінправопорушення, він умисно різко вивернув кермо праворуч та розпочав рух чим пошкодив велосипед і наїхав на ногу правоохоронця,

– розповіли у ДБР.

Поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження.

Що загрожує посадовцю ДФС

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років:

або позбавленням волі на 5 років.



У Львові посадовець ДФС наїхав на поліцейського



Зловмисник хотів втекти з місця події і наїхав на велосипед патрульного