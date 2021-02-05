У Львові 4 лютого посеред дороги загорілась автівка Peugeot 307. Водій намагався самостійно загасити пожежу, але йому не вдалось цього зробити. Авто серйозно постраждало.

Джерело: ДСНС Львівщини Пожежа виникла близько 10:31 на вулиці Пасічній. До ліквідації займання залучили 9 надзвичайників. Читайте також У Києві на Троєщині згоріли 4 автівки, що стояли у дворі висотки Як трапилась пожежа Близько 10:31 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Peugeot 307 на вулиці Пасічній.

На місце виклику негайно виїхали рятувальники.

До прибуття вогнеборців водій самостійно намагався загасити вогонь вогнегасником.

О 10:41 пожежу локалізували, а о 10:42 її повністю ліквідували.

Вогонь знищив передню частину кузова на площі 1 квадратний метр та пошкодив електропроводку, двигун та салон авто.

До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Пожежа трапилась близько 10:31 / Фото ДСНС Львівщини Що робити якщо загорівся автомобіль Насамперед потрібно з'їхати на узбіччя, зупинити автомобіль та вимкнути двигун.

Потім слід висадити усіх пасажирів та викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101.

Потрібно самотужки спробувати загасити вогонь вогнегасником, починаючи від пролитого під автомобілем пального.

За можливості залучити до гасіння пожежі кількох водіїв з вогнегасниками.

Одночасно із застосуванням вогнегасників, потрібно закидати полум'я піском, снігом, землею, залити водою чи накрити кошмою.

Якщо пожежу погасити не вдається, необхідно відійти від палаючої автівки на 10 – 15 метрів, щоб не постраждати від можливого вибуху паливного бака.

Пожежу загасили о 10:42 / Фото ДСНС Львівщини Правоохоронці встановлюють причини займання / Фото ДСНС Львівщини