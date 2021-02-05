У Львові посеред дороги загорілось Peugeot: фото згарища
У Львові згоріло Peugeot / ДСНС Львівщини
У Львові 4 лютого посеред дороги загорілась автівка Peugeot 307. Водій намагався самостійно загасити пожежу, але йому не вдалось цього зробити. Авто серйозно постраждало.
Джерело: ДСНС Львівщини
Пожежа виникла близько 10:31 на вулиці Пасічній. До ліквідації займання залучили 9 надзвичайників.
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Як трапилась пожежа
- Близько 10:31 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Peugeot 307 на вулиці Пасічній.
- На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
- До прибуття вогнеборців водій самостійно намагався загасити вогонь вогнегасником.
- О 10:41 пожежу локалізували, а о 10:42 її повністю ліквідували.
- Вогонь знищив передню частину кузова на площі 1 квадратний метр та пошкодив електропроводку, двигун та салон авто.
- До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
- Внаслідок події ніхто не постраждав.
- Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Пожежа трапилась близько 10:31 / Фото ДСНС Львівщини
Що робити якщо загорівся автомобіль
- Насамперед потрібно з'їхати на узбіччя, зупинити автомобіль та вимкнути двигун.
- Потім слід висадити усіх пасажирів та викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101.
- Потрібно самотужки спробувати загасити вогонь вогнегасником, починаючи від пролитого під автомобілем пального.
- За можливості залучити до гасіння пожежі кількох водіїв з вогнегасниками.
- Одночасно із застосуванням вогнегасників, потрібно закидати полум'я піском, снігом, землею, залити водою чи накрити кошмою.
- Якщо пожежу погасити не вдається, необхідно відійти від палаючої автівки на 10 – 15 метрів, щоб не постраждати від можливого вибуху паливного бака.
Пожежу загасили о 10:42 / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці встановлюють причини займання / Фото ДСНС Львівщини
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