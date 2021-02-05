У Львові посеред дороги загорілось Peugeot: фото згарища

5 лютого 2021 , 12:17
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У Львові 4 лютого посеред дороги загорілась автівка Peugeot 307. Водій намагався самостійно загасити пожежу, але йому не вдалось цього зробити. Авто серйозно постраждало.

Джерело: ДСНС Львівщини

Пожежа виникла близько 10:31 на вулиці Пасічній. До ліквідації займання залучили 9 надзвичайників.

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Як трапилась пожежа

  • Близько 10:31 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі Peugeot 307 на вулиці Пасічній.
  • На місце виклику негайно виїхали рятувальники.
  • До прибуття вогнеборців водій самостійно намагався загасити вогонь вогнегасником.
  • О 10:41 пожежу локалізували, а о 10:42 її повністю ліквідували.
  • Вогонь знищив передню частину кузова на площі 1 квадратний метр та пошкодив електропроводку, двигун та салон авто.
  • До ліквідації пожежі залучили 9 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
  • Внаслідок події ніхто не постраждав.
  • Наразі причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.


Пожежа трапилась близько 10:31 / Фото ДСНС Львівщини

Що робити якщо загорівся автомобіль

  • Насамперед потрібно з'їхати на узбіччя, зупинити автомобіль та вимкнути двигун.
  • Потім слід висадити усіх пасажирів та викликати пожежно-рятувальну службу за телефоном 101.
  • Потрібно самотужки спробувати загасити вогонь вогнегасником, починаючи від пролитого під автомобілем пального.
  • За можливості залучити до гасіння пожежі кількох водіїв з вогнегасниками.
  • Одночасно із застосуванням вогнегасників, потрібно закидати полум'я піском, снігом, землею, залити водою чи накрити кошмою.
  • Якщо пожежу погасити не вдається, необхідно відійти від палаючої автівки на 10 – 15 метрів, щоб не постраждати від можливого вибуху паливного бака.


Пожежу загасили о 10:42 / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці встановлюють причини займання / Фото ДСНС Львівщини