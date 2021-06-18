Пожежа трапилась на вулиці Зеленій. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.

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Водій сильно травмувався

  • О 21:35 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зеленій.
  • Вогонь спалахнув в автівці Mercedes Benz 201.
  • На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
  • Внаслідок пожежі 32-річний водій отримав опіки.
  • Чоловіка у важкому стані госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню.
  • За інформацією ZAXID.NET, постраждалий в момент виникнення займання намагався відремонтувати авто.
  • Автомобіль стояв на узбіччі.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автівку. Рятувальники локалізували пожежу о 21:43, а повністю її подолали о 21:51.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 співробітників ДСНС. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення пожежі.

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