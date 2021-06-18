Пожежа трапилась на вулиці Зеленій. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.
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Водій сильно травмувався
- О 21:35 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зеленій.
- Вогонь спалахнув в автівці Mercedes Benz 201.
- На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Внаслідок пожежі 32-річний водій отримав опіки.
- Чоловіка у важкому стані госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню.
- За інформацією ZAXID.NET, постраждалий в момент виникнення займання намагався відремонтувати авто.
- Автомобіль стояв на узбіччі.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автівку. Рятувальники локалізували пожежу о 21:43, а повністю її подолали о 21:51.
До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 співробітників ДСНС. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення пожежі.
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