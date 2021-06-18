У Львові посеред дороги вщент згорів Mercedes: водій отримав важкі опіки – фото

Львівські рятувальники 17 червня ліквідували пожежу в автівці Mercedes Benz 201. Проте, попри всі зусилля, вогонь повністю її знищив. Внаслідок інциденту водій отримав важкі опіки.
Пожежа трапилась на вулиці Зеленій. Наразі фахівці встановлюють причину виникнення займання.
До теми Залишився лише кузов: на Львівщині вщент згорів мікроавтобус – фото
Водій сильно травмувався
- О 21:35 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Зеленій.
- Вогонь спалахнув в автівці Mercedes Benz 201.
- На місце виклику негайно виїхали співробітники ДСНС.
- Внаслідок пожежі 32-річний водій отримав опіки.
- Чоловіка у важкому стані госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню.
- За інформацією ZAXID.NET, постраждалий в момент виникнення займання намагався відремонтувати авто.
- Автомобіль стояв на узбіччі.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив автівку. Рятувальники локалізували пожежу о 21:43, а повністю її подолали о 21:51.
До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 співробітників ДСНС. Наразі правоохоронці намагаються встановити причини виникнення пожежі.
Читайте також Чоловік ледь не згорів: у Львові водій не пропустив авто ДСНС, яке їхало гасити масштабну пожежу