Рятувальники 4 березня отримали виклик про пожежу, яка виникла одразу у 2 автівках в подвір'ї одного з львівських будинків. Вогонь майже вщент знищив авто LDV Convoy, а Citroen Jumpy постраждав менше.

Пожежа трапилась близько 2:47 на вулиці Княгині Ольги, 69. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці. До теми На Львівщині посеред дороги вщент згорів автомобіль: фото Вогонь спалахнув одразу у 2 автівках Близько 2:47 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Княгині Ольги.

Вогонь спалахнув в автівках LDV Convoy та Citroen Jumpy.

На місце події негайно виїхали вогнеборці.

О 3:00 рятувальники локалізували пожежу, а о 3:08 її повністю ліквідували.

До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників.

Пожежа трапилась близько 2:47 / Фото ДСНС Львівщини Читайте також На Львівщині трапилась нищівна пожежа у 2-поверховому будинку: фото згарища Вогонь майже повністю знищив автівки В автомобілі LDV Convoy вогонь знищив моторний відсік, салон на площі 3 квадратних метри та дах площі 4 квадратних метри. Citroen Jumpy постраждав менше – полум'я знищило задню ліву фару автомобіля й фарбу на площі 3 квадратних метри. Рятувальникам все ж вдалось врятувати 2 автівки від повного знищення. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

Загорілись автівки LDV Convoy та Citroen Jumpy / Фото ДСНС Львівщини

Причини пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини