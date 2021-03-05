У Львові посеред подвір'я спалахнули 2 автівки: одна з них згоріла вщент – фото

5 березня 2021 , 18:07
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Джерело:

ДСНС Львівщини

Рятувальники 4 березня отримали виклик про пожежу, яка виникла одразу у 2 автівках в подвір'ї одного з львівських будинків. Вогонь майже вщент знищив авто LDV Convoy, а Citroen Jumpy постраждав менше.

Пожежа трапилась близько 2:47 на вулиці Княгині Ольги, 69. Наразі причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.

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Вогонь спалахнув одразу у 2 автівках

  • Близько 2:47 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Княгині Ольги.
  • Вогонь спалахнув в автівках LDV Convoy та Citroen Jumpy.
  • На місце події негайно виїхали вогнеборці.
  • О 3:00 рятувальники локалізували пожежу, а о 3:08 її повністю ліквідували.
  • До ліквідації займання залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 надзвичайників.


Пожежа трапилась близько 2:47 / Фото ДСНС Львівщини

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Вогонь майже повністю знищив автівки

В автомобілі LDV Convoy вогонь знищив моторний відсік, салон на площі 3 квадратних метри та дах площі 4 квадратних метри.

Citroen Jumpy постраждав менше – полум'я знищило задню ліву фару автомобіля й фарбу на площі 3 квадратних метри. Рятувальникам все ж вдалось врятувати 2 автівки від повного знищення.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини виникнення займання встановлюють правоохоронці.


Загорілись автівки LDV Convoy та Citroen Jumpy / Фото ДСНС Львівщини


Причини пожежі встановлюють правоохоронці / Фото ДСНС Львівщини