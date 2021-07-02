У Львові посилили карантин в громадських закладах: готуються до поширення штаму Дельта

В Україні вже зафіксували перші випадки зараження новим небезпечним штамом коронавірусу Дельта. Тому у Львові готуються протидіяти ймовірному його поширенню. Зокрема, в місті посилюють дотримання карантинних заходів у закладах харчування та культури.

Наразі ситуація з коронавірусом у Львові – стабільна. Щодня COVID-19 виявляють у менше ніж 30 людей.

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У Львові готуються протидіяти поширенню штаму Дельта

Попри низьку кількість нових випадків зараження коронавірусом, пандемія ще не відступила. Водночас в Україні вже зафіксували випадки зараження новим небезпечним штамом Дельта.

Ми всі занадто розслабились. Тепле літо, звичайно, добрий привід для відпочинку і перезавантаження, але потрібно не забувати, що COVID-19 нас не залишив,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, хоч станом на сьогодні статистика захворювань є й справді позитивною, коли настане осінь "доведеться пожинати плоди". Тому львів'янам слід подумати про наслідки вже зараз. Для цього у місті 2 липня зібрали комісію з надзвичайних ситуацій.

Як Львів боротиметься з поширенням небезпечного штаму

Новий штам коронавірусу Дельта викликав занепокоєння у світових експертів охорони здоров'я. На початку травня ВООЗ оголосила його міжнародною загрозою. За даними служб громадського здоров'я Великої Британії, цей штам у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування . Захиститись від нього можна, зробивши щеплення.

На засіданні фахівці домовились про кілька важливих речей:

Посилити у Львові дотримання карантинних заходів у закладах харчування, культури, та інших. За словами міського голови, посилення відбудеться у розумних межах.

У місті облаштують та зарезервують додаткові ліжка з киснем для хворих на коронавірус.

Підготують разом з МОЗ усі необхідні документи для контрактування львівських медзакладів.

Окрім цього, у Львові збільшать кількість вакцинацій до 5 тисяч на день.

Дивіться відео Садового про плани міста, щодо протидії штаму Дельта: