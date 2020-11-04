У Львові додатково поставлять 300 ліжок для хворих на COVID-19, – Садовий
Львівська влада планує збільшити резерв ліжок для хворих на коронавірус, бо 3 листопада у місті виявили рекордну кількість інфікованих. За минулу добу на Львівщині 505 людей захворіли на COVID-19, з яких 212 – львів'яни.
Якісне обстеження людей із симптомами коронавірусу є вкрай важливим. Саме тому в Львові планують додати ще 300 ліжок для хворих у міські лікарні. Про це розповів мер міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс ФМ", повідомляє 24 канал.
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Незважаючи на пандемію, життя у Львові вирує
Садовий зазначив, що незважаючи на статистику захворюваності на COVID-19, львів’яни святкують весілля, ювілеї та інші свята.
Незважаючи на статистику, люди роблять весілля, великі ювілеї, забави. Молоді люди дуже часто таємно збираються в клубах. Вони не розуміють, що це є дуже велика біда, не досліджена до кінця. І це не закінчиться завтра. Ми сьогодні аналізуємо ситуацію і розуміємо, що пік буде у січні – лютому,
– додав мер Львова.
У Львові виявили рекордну кількість хворих на COVID-19
На Львівщині 3 листопада коронавірус виявили у 550 людей, з них у Львові — 212 хворих. Це рекордний показник для області.
Міський голова розповів, що 3 листопада він увесь день витратив на роботу з львівськими медиками. Міська влада прийняла рішення додати у лікарні швидкої допомоги ще 300 ліжок для хворих на коронавірус. За словами Садового, цей резерв ліжок буде необхідний місту.
"Вчора ми проводили велику нараду з підрядниками на території лікарні швидкої допомоги. Там ми зараз розгортаємо ще одну базу на 300 ліжок – це, окрім того, що вони й так мають зараз 260 хворих із запаленням легень. Це стосується всіх наших лікарень: ми збільшуємо резерв", – додав міський голова.
У Львові збільшується кількість людей, які потребують госпіталізації. Станом на 4 листопада у комунальних міських лікарнях перебувають 550 людей із запаленням легень й більша частина пацієнтів хворі на коронавірус.
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