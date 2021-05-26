ТРЦ Forum Lviv розташований на вулиці Під Дубом. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

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З ТРЦ Forum Lviv евакуювали людей

У телеграм-каналі "Типовий Львів" розповіли, що у Львові буцімто замінували ТРЦ Forum. З торгового центру евакуювали багато людей. Будівлю обгородили обмежувальною стрічкою. На відео видно, що навколо ТРЦ зібрались львів'яни. Деяких з них вивели з торгового центру, інші ж – спостерігали за роботою правоохоронців.

24 канал звернувся за коментарем до правоохоронців. Вони підтвердили інформацію щодо цього інциденту. У поліції розповіли, що спеціалісти обстежили приміщення ТРЦ та навколишні території. На щастя, вибухівки ніде не виявили.

Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовують людей:

Зверніть увагу! Український уряд посилив відповідальність за фейкові мінуванн я . Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років в'язниці.

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