ТРЦ Forum Lviv розташований на вулиці Під Дубом. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
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З ТРЦ Forum Lviv евакуювали людей
У телеграм-каналі "Типовий Львів" розповіли, що у Львові буцімто замінували ТРЦ Forum. З торгового центру евакуювали багато людей. Будівлю обгородили обмежувальною стрічкою. На відео видно, що навколо ТРЦ зібрались львів'яни. Деяких з них вивели з торгового центру, інші ж – спостерігали за роботою правоохоронців.
24 канал звернувся за коментарем до правоохоронців. Вони підтвердили інформацію щодо цього інциденту. У поліції розповіли, що спеціалісти обстежили приміщення ТРЦ та навколишні території. На щастя, вибухівки ніде не виявили.
Наразі правоохоронці встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовують людей:
Коротко про останні фейкові замінування в Україні
- На території пішого переходу митного поста "Мостиська" 11 травня знайшли підозрілу сумку. Вибухотехніки обстежили її вміст, проте жодних небезпечних предметів не виявили.
- До поліції 5 травня зателефонував невідомий. Чоловік повідомив про вибухівку у приміщенні Верховної Ради. Жодної бомби там не знайшли. Зловмиснику повідомили про підозру.
- 6 травня на початку години пік у Києві невідомі повідомили про нібито закладену вибухівку на станції метро "Хрещатик" у Києві. Через це комунальникам довелося зачиняти на вхід та вихід один з вестибюлів.
- Невідомі зловмисники надіслали на електронну пошту броварської школи №10 листа про вибухівку у приміщенні закладу. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб та почали виводити дітей з будівлі.