У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали 3000 людей – фото і відео

26 травня 2021 , 12:30
Читать новость на русском

Джерело:

"Типовий Львів"

У Львові 26 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum. Правоохоронці евакуювали 3 тисячі людей, серед яких були працівники та відвідувачі торгового центру.

ТРЦ Forum Lviv розташований на вулиці Під Дубом. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

До теми Шукали вибухівку в суді: в Одесі трапилося чергове "замінування"

У Львові замінували ТРЦ Forum Lviv

У телеграм-каналі "Типовий Львів" розповіли, що у Львові буцімто замінували ТРЦ Forum. З торгового центру евакуювали багато людей. Будівлю обгородили обмежувальною стрічкою. На відео видно, що навколо ТРЦ зібрались львів'яни. Деяких з них вивели з торгового центру, інші ж – спостерігали за роботою поліції.

24 канал звернувся за коментарем до правоохоронців. Вони підтвердили інформацію щодо цього інциденту. У поліції розповіли, що спеціалісти обстежили приміщення ТРЦ та навколишні території. На щастя, вибухівки ніде не виявили.

Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовують людей:

 

Зверніть увагу! Український уряд посилив відповідальність за фейкові мінування. Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років в'язниці.

Правоохоронці проводять розслідування

  • О 13:20 до правоохоронців звернулась за допомогою адміністрація ТРЦ Forum Lviv.
  • Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.
  • На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.
  • Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали 3 тисячі людей.
  • Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.
  • Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Дивіться фото, як шукали вибухівку у ТРЦ Forum Lviv / Фото поліції Львівщини

 

Зауважте У Львові замінували 4 цвинтарі: правоохоронці проводять розслідування – фото

Коротко про останні фейкові замінування в Україні

  • На території пішого переходу митного поста "Мостиська" 11 травня знайшли підозрілу сумку. Вибухотехніки обстежили її вміст, проте жодних небезпечних предметів не виявили.
  • До поліції 5 травня зателефонував невідомий. Чоловік повідомив про вибухівку у приміщенні Верховної Ради. Жодної бомби там не знайшли. Зловмиснику повідомили про підозру.
  • 6 травня на початку години пік у Києві невідомі повідомили про нібито закладену вибухівку на станції метро "Хрещатик" у Києві. Через це комунальникам довелося зачиняти на вхід та вихід один з вестибюлів.
  • Невідомі зловмисники надіслали на електронну пошту броварської школи №10 листа про вибухівку у приміщенні закладу. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб та почали виводити дітей з будівлі.
Автор: Ольга Котів