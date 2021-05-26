У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали 3000 людей – фото і відео

У Львові 26 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum. Правоохоронці евакуювали 3 тисячі людей, серед яких були працівники та відвідувачі торгового центру.

ТРЦ Forum Lviv розташований на вулиці Під Дубом. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.

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У Львові замінували ТРЦ Forum Lviv

У телеграм-каналі "Типовий Львів" розповіли, що у Львові буцімто замінували ТРЦ Forum. З торгового центру евакуювали багато людей. Будівлю обгородили обмежувальною стрічкою. На відео видно, що навколо ТРЦ зібрались львів'яни. Деяких з них вивели з торгового центру, інші ж – спостерігали за роботою поліції.

24 канал звернувся за коментарем до правоохоронців. Вони підтвердили інформацію щодо цього інциденту. У поліції розповіли, що спеціалісти обстежили приміщення ТРЦ та навколишні території. На щастя, вибухівки ніде не виявили.

Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовують людей:

Правоохоронці проводять розслідування

О 13:20 до правоохоронців звернулась за допомогою адміністрація ТРЦ Forum Lviv.

Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали 3 тисячі людей.

Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Український уряд посилив відповідальність за фейкові мінуванн я . Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років в'язниці.

Дивіться фото, як шукали вибухівку у ТРЦ Forum Lviv / Фото поліції Львівщини

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