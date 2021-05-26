У Львові повідомили про замінування ТРЦ Forum: евакуювали 3000 людей – фото і відео

У Львові 26 травня повідомили про замінування ТРЦ Forum. Правоохоронці евакуювали 3 тисячі людей, серед яких були працівники та відвідувачі торгового центру.
ТРЦ Forum Lviv розташований на вулиці Під Дубом. На щастя, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів.
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У Львові замінували ТРЦ Forum Lviv
У телеграм-каналі "Типовий Львів" розповіли, що у Львові буцімто замінували ТРЦ Forum. З торгового центру евакуювали багато людей. Будівлю обгородили обмежувальною стрічкою. На відео видно, що навколо ТРЦ зібрались львів'яни. Деяких з них вивели з торгового центру, інші ж – спостерігали за роботою поліції.
24 канал звернувся за коментарем до правоохоронців. Вони підтвердили інформацію щодо цього інциденту. У поліції розповіли, що спеціалісти обстежили приміщення ТРЦ та навколишні території. На щастя, вибухівки ніде не виявили.
Дивіться відео, як з ТРЦ Forum Lviv евакуйовують людей:
Зверніть увагу! Український уряд посилив відповідальність за фейкові мінування. Відповідна стаття кримінального кодексу передбачає покарання – від 2 до 6 років в'язниці.
Правоохоронці проводять розслідування
- О 13:20 до правоохоронців звернулась за допомогою адміністрація ТРЦ Forum Lviv.
- Там розповіли, що на електронну пошту центру надійшло повідомлення про замінування.
- На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи, патрульні та співробітники інших служб поліції Львівщини.
- Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію ТРЦ і евакуювали 3 тисячі людей.
- Наразі поліцейські встановлюють особу зловмисника, який повідомив про фейкове замінування.
- Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
Дивіться фото, як шукали вибухівку у ТРЦ Forum Lviv / Фото поліції Львівщини
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Коротко про останні фейкові замінування в Україні
- На території пішого переходу митного поста "Мостиська" 11 травня знайшли підозрілу сумку. Вибухотехніки обстежили її вміст, проте жодних небезпечних предметів не виявили.
- До поліції 5 травня зателефонував невідомий. Чоловік повідомив про вибухівку у приміщенні Верховної Ради. Жодної бомби там не знайшли. Зловмиснику повідомили про підозру.
- 6 травня на початку години пік у Києві невідомі повідомили про нібито закладену вибухівку на станції метро "Хрещатик" у Києві. Через це комунальникам довелося зачиняти на вхід та вихід один з вестибюлів.
- Невідомі зловмисники надіслали на електронну пошту броварської школи №10 листа про вибухівку у приміщенні закладу. Педагоги одразу викликали працівників екстрених служб та почали виводити дітей з будівлі.