У Львові скоро повністю демонтують Монумент слави на вулиці Стрийській. Львівська міськрада оголосила всеукраїнський конкурс на облаштування меморіалу українським воїнам на цьому місці.

Львівська мерія планує облаштувати музей українського воїна на місці Монумента слави на вулиці Стрийській. Елементи старого монумента незабаром повністю демонтують. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Коли планують повністю демонтувати Монумент слави

Виконком Львівської міськради під час засідання 18 грудня прийняв рішення повністю демонтувати Монумент слави. Мерія оголосила всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращий проєкт облаштування цієї території.

Тут планують створити меморіал для вшанування українських воїнів. У рішенні виконкому йдеться й про створення робочої групи, яка повинна напрацювати кроки для облаштування нового меморіалу на вулиці Стрийській.

Галицька райадміністрація має обстежити та демонтувати Монумент слави до 28 лютого 2021 року.

Цікаво! У березні 2019 року у Львові знесли один з елементів Монументу слави – 30-метрову стелу. Барельєфи зі стели зберігають у Львівському музеї "Територія терору". Ймовірно, що залишки монументу також передадуть у цей музей.