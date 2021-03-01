У Львові пранкери видавали себе за контролерів, щоб не платити за проїзд: їх затримала поліція

У Львові правоохоронці затримали 3 чоловіків, які видавали себе за контролерів, щоб не оплачувати проїзд у трамваї. Свій вчинок вони пояснили тим, що беруть участь у челенджі.

Інцидент трапився у трамваї №6, який курсує від залізничного вокзалу до вулиці Миколайчука. У порушників не було ні квитків, ні документів, які б підтверджували, що вони контролери.

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Як львів'яни видавали себе за контролерів

Контролери ЛКП "Львівелектротранс" спіймали 3 львів'ян, які їхали в трамваї №6 без квитків. Безбілетники заявили, що також є контролерами, проте підтвердити це документами не могли.

За словами заступника директора ЛКП "Львівелектротранс" Віталія Баранського, контролери з'ясували, що юнаки не працюють на підприємстві, тож не мають права перевіряти квитки у пасажирів.

Хлопці втекли з трамвая, коли він зупинився біля Палацу культури імені Гната Хоткевича.

Здійснивши втечу, порушники у короткий термін були затримані працівниками Шевченківського відділу поліції Львова. Свою поведінку пояснили, що це для челенджу,

– розповів Баранський.

Наприкінці лютого контролери ЛКП "Львівелектротранс" отримали нагрудні значки. Тож пасажирам стало простіше їх розпізнати. Також контролери львівських трамваїв одягнені у чорну форму й завжди повинні мати при собі посвідчення.



У Львові 3 хлопців видавали себе за контролерів / Фото ЛКП "Львівелектротранс"