Тисяча доларів за рік: у Львові працівник суду отримав хабар за скасування вироку – фото
На гарячому під час отримання 3 тисяч доларів затримали працівника апарату Львівського окружного адміністративного суду. 20 листопада він нібито отримав хабар за сприяння у прийнятті потрібного "клієнту" рішення.
Про викриття ймовірного корупціонера повідомили у фейсбуці працівники пресслужби СБУ Львівської області. Держслужбовець, за даними слідства, хотів скористатися особистими знайомствами із колегією суддів.
Дивіться також У Черкасах на захисті для медиків розікрали більше 2 мільйонів
Що відомо про затримання працівника суду у Львові
Як стверджують правоохоронці, співробітник окружного суду хотів допомогти засудженому до 3 років тюрми чоловіку уникнути покарання.
Під час отримання всієї суми хабаря його затримали представники СБУ.
Гроші працівник суду поклав до кишені / Фото пресслужби Управління СБУ у Львівській області
Затриманому інкримінують зловживання впливом. Незабаром йому повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.
Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Наразі слідчі перевіряють інших осіб, які могли бути причетні до цього злочину. Досудове розслідування триває.
Держслужбовця спіймали на гарячому / Фото пресслужби Управління СБУ у Львівській області
Поділитися новиною