На гарячому під час отримання 3 тисяч доларів затримали працівника апарату Львівського окружного адміністративного суду. 20 листопада він нібито отримав хабар за сприяння у прийнятті потрібного "клієнту" рішення.

Про викриття ймовірного корупціонера повідомили у фейсбуці працівники пресслужби СБУ Львівської області. Держслужбовець, за даними слідства, хотів скористатися особистими знайомствами із колегією суддів.

Дивіться також У Черкасах на захисті для медиків розікрали більше 2 мільйонів

За 3 тисячі доларів він обіцяв домогтися скасування рішення суду першої інстанції.

Що відомо про затримання працівника суду у Львові

Як стверджують правоохоронці, співробітник окружного суду хотів допомогти засудженому до 3 років тюрми чоловіку уникнути покарання.

Під час отримання всієї суми хабаря його затримали представники СБУ.



Гроші працівник суду поклав до кишені / Фото пресслужби Управління СБУ у Львівській області

Затриманому інкримінують зловживання впливом. Незабаром йому повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжний захід.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує від 3 до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Наразі слідчі перевіряють інших осіб, які могли бути причетні до цього злочину. Досудове розслідування триває.



Держслужбовця спіймали на гарячому / Фото пресслужби Управління СБУ у Львівській області