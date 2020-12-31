Понад 560 працівників львівських закладів освіти, які хворіли на коронавірус, отримають по 10 тисяч гривень матеріальної допомоги. Всього у міському бюджеті передбачили понад 5,8 мільйона гривень на виплату допомог викладачам та вихователям.

Перші 563 працівники шкіл, садочків та позашкільних закладів, яким діагностували коронавірус, отримають матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Управління соцзахисту ЛМР уже здійснило усі відповідні нарахування. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про виплату матеріальних допомог викладачам

Матеріальну допомогу отримають усі освітяни, які хворіли на коронавірус.

Маємо важливе повідомлення для працівників закладів освіти Львова! Освітяни, яким діагностовано коронавірусну хворобу COVID-19, отримають від міста матеріальну допомогу. Тож перших 563 працівники шкіл, садочків та позашкільних закладів отримають по 10 тисяч гривень,

– зазначили в управлінні освіти ЛМР.

У міському бюджеті передбачили понад 5,83 мільйона гривень на виплату матеріальних допомог львівським працівникам освіти. Відповідні розпорядження підписав мер міста Андрій Садовий.

Управління соцзахисту 30 грудня вже здійснило усі відповідні нарахування. Загалом 1490 працівників закладів освіти подали заяви на отримання матеріальної допомоги. Перші 563 освітяни отримають гроші ще до кінця року, а решта – вже у 2021 році.

Зверніть увагу! З початку пандемії коронавірусу на Львівщині підтвердили понад 60,9 тисячі випадків інфікування COVID-19. Понад 46 тисяч пацієнтів одужали, а понад 1,7 тисячі – померли від ускладнень хвороби. За добу 30 грудня на Львівщині виявили ще 363 випадки інфікування коронавірусом, серед яких 265 – у Львові.