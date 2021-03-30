Ситуація з коронавірусом у Львові досить тривожна, тож у місті продовжили карантин до 12 квітня. Дотримання карантинних обмежень посилено перевірятимуть моніторингові групи та правоохоронці.

У Львові протягом останнього часу значно зросла кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. Станом на 30 березня у стаціонарах медзакладів міста лікуються понад 1000 пацієнтів з пневмоніями.

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Поліція слідкуватиме за дотриманням карантину у Львові

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що моніторингові групи не можуть зробити те, що може зробити поліція. Міський голова сподівається, що львівські правоохоронці "з честю та гідністю виконуватимуть ті функції, які на них покладені".

Маска – це вже певна гарантія, що ти не будеш інфікований. Якщо ти лишній раз не йдеш у публічне місце, де є концентрація людей, – це гарантія, що ти не будеш інфікований і будеш здоровий,

– додав мер.

Міський голова додав, що у європейських країнах зазвичай вводять карантин на всій території.

"Ми не є багата країна, напевно, ми не можемо собі цього дозволити, тому ці зональні та регіональні карантини – не дають цього ефекту, який би можна було досягнути. У Львові ще ніхто з голоду не помер", – зазначив Садовий.

Міський голова додав, що у міську раду телефонують керівники установ, які закрили через порушення карантину. Садовий зазначив, що може організувати для них зустріч з лікарями міських лікарень, "щоб вони поспілкувались та побачили, яка є ситуація".

"Краще потерпіти тих 10 днів і потім нормально працювати, щоб медична система могла справитись і кожен хворий, який буде поступати, мав якісне обслуговування", – підсумував мер.

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У Львові ввели додаткові карантинні обмеження / Фото ЛМР

Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

У львівських лікарнях загалом є 1500 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом.

Станом на 30 березня в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1017 пацієнтів. З них 940 людей – хворі на коронавірус, 68 – перебувають у реанімації, а 25 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Ситуація з коронавірусом у Львові тривожна. Тож у місті планують облаштувати ще близько 1000 додаткових ліжок. Найбільше ліжкомісць створять у лікарні швидкої медичної допомоги.

На облаштування тимчасових госпіталів з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону карантинну зону. В області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через велику кількість нових хворих на коронавірус локдаун у Львові вирішили продовжити до 12 квітня.

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