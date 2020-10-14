У відремонтованому підземеллі львівської ратуші 13 жовтня на заході "Музей міста. Знайомство з простором" презентували новий музей. Реставрація підземелля ратуші тривала 3 роки.

Презентацію Музею міста відвідав мер Львова Андрій Садовий. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як відбувалась презентація Музею міста

Міський голова розповів, що під час ремонту він інколи навідувався у підземелля ратуші. Садовий зізнався, що фінальний результат реставрації приміщення для Музею міста його втішив.

Сюди вкладена велика праця, велика любов. Цей простір зроблений як для себе, тому я переконаний, що експозиції, які тут показуватимуть, будуть змінювати відвідувачів. Я таке спостерігаю за людьми, які приходять на Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні, і як змінюється там їх настрій. Переконаний, що така ж трансформація буде відбуватися тут, адже це місце для думання,

– розповів мер.

Ремонт у підземеллі львівської ратуші закінчили минулого тижня. До відкриття музею композитор Остап Мануляк підготував спеціальну звукову інсталяцію.



Презентацію Музею міста відвідав мер Львова / Фото Львівської міськради

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Дивіться відео з відкриття Музею міста у Львові:

Які виставки будуть у Музеї міста

Музей не матиме постійної експозиції. За задумом проєктантів – це інтерактивний простір, у якому головним об'єктом є відносини міста та його жителів.

"Музей Міста — це музей, в якому можна віднайти себе в сучасному контексті, пізнаючи своє минуле, і сформувати візію свого майбутнього. Тут повсякдення і малознані історії й мешканці, такі ж важливі, як відомі події чи постаті", – зазначила керівниця Музею Міста Тетяна Бей.



Музей міста – це простір для спілкування львів'ян / Фото Львівської міськради

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Перша виставка відбудеться взимку

Наразі команда Музею міста працює над створенням першої виставки – "Подорож героя. Останній тиждень літа".

Вона показуватиме, як допитлива дитина самостійно досліджує місто.

Виставку планують відкрити взимку.

Окрім спеціалістів, до процесу підготовки активно залучають львів'ян.



До процесу підготовки виставки запрошують усіх охочих / Фото Львівської міськради

Коротко про створення Музею міста у Львові

Музей міста – це простір змінних виставок у підземеллі львівської ратуші.

Ремонт здійснили за гроші міського бюджету.

Реставрація приміщення Музею міста тривала 2 роки. Ще рік зайняли погодження документації та тендерні закупівлі.

Інженерні комунікації, вентиляційне обладнання та ліфтова платформа для музею коштували майже 3,3 мільйона гривень.

Ще 6,7 мільйона гривень витратили на освітлення, сигналізацію, систему димовідведення, інтернет, оздоблювальні та налагоджувальні роботи.



У Музеї міста є ліфт-платформа / Фото Львівської міськради