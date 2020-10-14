У Львові презентували Музей міста у підземеллі ратуші — фото і відео
У відремонтованому підземеллі львівської ратуші 13 жовтня на заході "Музей міста. Знайомство з простором" презентували новий музей. Реставрація підземелля ратуші тривала 3 роки.
Презентацію Музею міста відвідав мер Львова Андрій Садовий. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Як відбувалась презентація Музею міста
Міський голова розповів, що під час ремонту він інколи навідувався у підземелля ратуші. Садовий зізнався, що фінальний результат реставрації приміщення для Музею міста його втішив.
Сюди вкладена велика праця, велика любов. Цей простір зроблений як для себе, тому я переконаний, що експозиції, які тут показуватимуть, будуть змінювати відвідувачів. Я таке спостерігаю за людьми, які приходять на Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні, і як змінюється там їх настрій. Переконаний, що така ж трансформація буде відбуватися тут, адже це місце для думання,
– розповів мер.
Ремонт у підземеллі львівської ратуші закінчили минулого тижня. До відкриття музею композитор Остап Мануляк підготував спеціальну звукову інсталяцію.
Презентацію Музею міста відвідав мер Львова / Фото Львівської міськради
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Дивіться відео з відкриття Музею міста у Львові:
Які виставки будуть у Музеї міста
Музей не матиме постійної експозиції. За задумом проєктантів – це інтерактивний простір, у якому головним об'єктом є відносини міста та його жителів.
"Музей Міста — це музей, в якому можна віднайти себе в сучасному контексті, пізнаючи своє минуле, і сформувати візію свого майбутнього. Тут повсякдення і малознані історії й мешканці, такі ж важливі, як відомі події чи постаті", – зазначила керівниця Музею Міста Тетяна Бей.
Музей міста – це простір для спілкування львів'ян / Фото Львівської міськради
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Перша виставка відбудеться взимку
- Наразі команда Музею міста працює над створенням першої виставки – "Подорож героя. Останній тиждень літа".
- Вона показуватиме, як допитлива дитина самостійно досліджує місто.
- Виставку планують відкрити взимку.
- Окрім спеціалістів, до процесу підготовки активно залучають львів'ян.
До процесу підготовки виставки запрошують усіх охочих / Фото Львівської міськради
Коротко про створення Музею міста у Львові
- Музей міста – це простір змінних виставок у підземеллі львівської ратуші.
- Ремонт здійснили за гроші міського бюджету.
- Реставрація приміщення Музею міста тривала 2 роки. Ще рік зайняли погодження документації та тендерні закупівлі.
- Інженерні комунікації, вентиляційне обладнання та ліфтова платформа для музею коштували майже 3,3 мільйона гривень.
- Ще 6,7 мільйона гривень витратили на освітлення, сигналізацію, систему димовідведення, інтернет, оздоблювальні та налагоджувальні роботи.
У Музеї міста є ліфт-платформа / Фото Львівської міськради