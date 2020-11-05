У Львові в Навчально-методичному центрі освіти 6 листопада презентують відеопроєкт Дарини Кульчицької "Характери гідності". Він складається з коротких трихвилинних роликів, де знайомі та рідні Героїв Небесної Сотні діляться історіями про них.

Презентація відбудеться об 11:00 на площі Данила Галицького 4. Проєкт презентує Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції Гідності. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Коротко про проєкт "Характери гідності"

Відеопроєкт складається з коротких історій про дитинство та життя Героїв Небесної Сотні. У роликах рідні та знайомі розповідають про вчинки Героїв, стосунки з рідними, мрії та прагнення. Ці розповіді покликані нагадати про ціну свободи та відповідальність за її збереження.

Для мене цей проєкт дуже важливий. Хотілося показати життя Героїв. Він не про смерть, а про життя. Я прагнула зробити проєкт лаконічним – короткі історії. Якщо подивитися хоча б 3 – 5 роликів, стає зрозуміло, наскільки Герої Небесної Сотні схожі між собою,

– розповіла авторка й режисерка проєкту Дарина Кульчицька.

Кульчицька додала, що майже всі Герої Небесної Сотні цікавилися історією. На її думку, це вплинуло на те, що вони пішли на Майдан, бо не хотіли, аби "Україна знову опинилася під загарбниками".

Учасники презентації відеопроєкту "Характери гідності"

Авторка ідеї та режисерка проєкту Дарина Кульчицька;

Завідувачка інформаційно-виставкового відділу Національного музею Революції Гідності Ольга Сало;

Донька Героя Небесної Сотні Сергія Дідича Ірина Дідич;

Методистка Навчально-методичного центру освіти Львова Наталія Добрянська.

Зверніть увагу! За 2 роки проєкту вийшли 28 випусків. У них розповідають про Назара Войтовича, Юрія Сидорчука, Романа Сеника, Василя Мойсея, Романа Вареницю, Устима Голоднюка, Богдана Ільківа, Сергія Дідича, Володимира Жеребного та інших Героїв Небесної Сотні. Наразі триває робота над 10 новими відеоісторіями.