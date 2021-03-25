У Львові прийняли бюджет розвитку на 2021 рік: куди скерують гроші

У Львові 25 березня прийняли бюджет розвитку Львівської МТГ на 2021 рік. Міський голова Андрій Садовий розповів, що підтримали не всі проєкти. Проте сесія ще повертатиметься до питання бюджету та вноситиме зміни, якщо виникне така потреба.

За словами Садового, у бюджет розвитку не увійшла електрифікація нової ділянки, яку готують в промзоні для залучення інвесторів. На це потрібно витратити мінімум 25 мільйонів гривень.

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Міськрада прийняла бюджет розвитку на 2021 рік

Садовий розповів, що міськрада прийняла бюджет розвитку Львівської МТГ на 2021 рік.

Насправді це процес, який дебатуватиметься ще довго. Бо ми фактично кожного засідання вносимо різні правки, зважаючи на фінансові потреби у галузях. Але це важливий етап і сьогодні ми поставили у ньому крапку,

– додав міський голова.

Садовий додав інфографіку, на якій зображено куди та скільки грошей скерують у 2021 році.



У Львові прийняли бюджет розвитку на 2021 рік / Фото Андрія Садового

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Депутати міськради проголосували не за всі проєкти

За інформацією Львівської міськради, депутати не проголосували за фінансування реконструкції вулиці Залізничної.

"Коли завершимо вулицю Шевченка, ми повернемося до вулиці Залізничної. Задача на цей рік – завершити всі об'єкти: вулиці Бандери, Шевченка, Хмельницького та Орлика", – зазначив Садовий.

Мер розповів, що серед депутатів були довгі дебати щодо школи в Брюховичах. Народні обранці від "Європейської Солідарності" ставили під сумнів, чи потрібно її будувати. Проте Садовий зазначив, що у Брюховичах мріють про школу вже 30 років, тому її все ж треба добудувати.

"Так само і корпус школи в Рудно треба добудувати, так само як і спортивну частину корпусу на Богдана Хмельницького в школі, і школа "Провесінь", яку треба добудувати. Це для нас є дуже важливо", – додав міський голова.

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У бюджеті передбачили гроші на сміттєпереробний завод

Садовий зауважив, що у бюджеті розвитку передбачили достатньо грошей, щоб продовжувати роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

Звичайно, що ще будуть дебати, тому що завжди хтось є за будівництво заводу, хтось є проти. Але, слава Богу, що тих, хто підтримує будівництво є набагато більше, тому, думаю, що ми переможемо,

– заявив мер.

Міський голова розповів, що у Львові вже є станція компостування. На думку Садового, роботи з будівництва другої черги розпочнуться у квітні 2021 року. Будівництво заводу планують завершити через 2 роки.