У Львові через потепління 22 жовтня тимчасово зупинять подачу опалення до будинків. Котельні, які мають технічну можливість припинити подачу тепла, будуть призупиняти, а ті, які такої можливості не мають, – працюватимуть на мінімальному режимі.

Львів'яни також можуть самотужки регулювати подачу тепла безпосередньо в будинках для того, щоб зменшити споживання теплової енергії й менше плати за опалення. Про це розповів мер міста Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міськради.

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Коли вимикатимуть опалення

Львівським котельням вже дали команду припиняти подачу тепла в денний час. Проте, опалення у львівських будинках відновлюватимуть вночі. За словами міського голови, Львів входить в опалювальний сезон легко та спокійно.

Сьогодні на день будемо призупиняти подачу теплоносія там, де є можливість. Натомість до тих будинків, де немає змоги повністю відключити подачу тепла, теплоносій будемо подавати мінімально допустимої температури. А на ніч теплопостачання буде відновлено, оскільки буде холодніше,

– повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.

Як мешканці можуть регулювати подачу опалення до будинку

Заступниця міського голови наголосила, що мешканці можуть самі закривати засувки та не приймати тепло у будинок. У Львові 98% будинків мають прилади обліку. Це дозволяє льв'янам регулювати подачу опалення та економити гроші.

Щоб регулювати подачу опалення, мешканцям потрібно відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі.

Якщо температура повітря на вулиці 6 – 8 градусів тепла потрібно повністю припинити подачу опалення до будинку. Для цього перекривають тепловий лічильник або запірно-регулювальну арматуру на вузлі управління системою центрального опалення будинку.

Якщо температура повітря на вулиці менша, ніж 6 – 8 градусів тепла, подачу опалення до будинку потрібно відновити.

Таке регулювання подачі тепла до будинку повинна виконувати відповідальна людина, яку призначають мешканці.