У Львові призупинять подачу опалення до будинків: деталі
У Львові через потепління 22 жовтня тимчасово зупинять подачу опалення до будинків. Котельні, які мають технічну можливість припинити подачу тепла, будуть призупиняти, а ті, які такої можливості не мають, – працюватимуть на мінімальному режимі.
Львів'яни також можуть самотужки регулювати подачу тепла безпосередньо в будинках для того, щоб зменшити споживання теплової енергії й менше плати за опалення. Про це розповів мер міста Андрій Садовий, повідомляє пресслужба Львівської міськради.
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Коли вимикатимуть опалення
Львівським котельням вже дали команду припиняти подачу тепла в денний час. Проте, опалення у львівських будинках відновлюватимуть вночі. За словами міського голови, Львів входить в опалювальний сезон легко та спокійно.
Сьогодні на день будемо призупиняти подачу теплоносія там, де є можливість. Натомість до тих будинків, де немає змоги повністю відключити подачу тепла, теплоносій будемо подавати мінімально допустимої температури. А на ніч теплопостачання буде відновлено, оскільки буде холодніше,
– повідомила заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк.
Як мешканці можуть регулювати подачу опалення до будинку
Заступниця міського голови наголосила, що мешканці можуть самі закривати засувки та не приймати тепло у будинок. У Львові 98% будинків мають прилади обліку. Це дозволяє льв'янам регулювати подачу опалення та економити гроші.
Щоб регулювати подачу опалення, мешканцям потрібно відкрити або закрити подачу теплоносія на будинковому вводі.
- Якщо температура повітря на вулиці 6 – 8 градусів тепла потрібно повністю припинити подачу опалення до будинку. Для цього перекривають тепловий лічильник або запірно-регулювальну арматуру на вузлі управління системою центрального опалення будинку.
- Якщо температура повітря на вулиці менша, ніж 6 – 8 градусів тепла, подачу опалення до будинку потрібно відновити.
Таке регулювання подачі тепла до будинку повинна виконувати відповідальна людина, яку призначають мешканці.