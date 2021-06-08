На території виправної колонії №48 розташовані понад 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки становить приблизно 13 гектарів.
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Колонію продали за 407,5 мільйона гривень
На перший аукціон 7 травня виставили близько сотні об'єктів нерухомості Львівської виправної колонії №48, розміщених на ділянці площею 10,7 гектара. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 мільйона гривень. У торгах брали участь 7 учасників. Найкращу пропозицію подало ТзОВ "Девелопмент інжиніринг сервіс". Компанія запропонувала утричі вищу за стартову вартість ціну – 377,5 мільйона гривень.
Другим лотом були 3 приміщення колишньої виправної колонії загальною площею 0,9 гектара. Стартова ціна – 3,5 мільйона гривень. У цьому аукціоні взяли участь 9 компаній. Переможцем став ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар", який подав найкращу пропозицію. Компанія запропонувала 30 мільйонів гривень, що майже у 9 разів перевищує початкову вартість.
Коли Мін'юст укладе угоди з переможцями торгів, аукціони вважатимуться офіційно завершеними.
Виправну колонію продали за понад 407 мільйонів гривень / Скриншот з сайту ProZorro
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Коротко про виправну колонію на Хуторівці
- Львівську виправну колонію №48 на вулиці Хуторівка створили у 1946 році.
- Спочатку там працював дитячий виправний центр, а з 1958 року там облаштували колонію для дорослих.
- На її базі працював навчальний центр, де ув'язнених навчали технічних спеціальностей.
- Взимку 2018 року колонія припинила функціонувати. Засуджених перевели в інші виправні заклади.
- Львівська виправна колонія складається з 2 частин. Там розміщені будівлі загальною площею 39,8 тисячі квадратних метрів.