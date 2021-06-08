На території виправної колонії №48 розташовані понад 100 об'єктів нерухомості. Площа ділянки становить приблизно 13 гектарів.

До теми Мін'юст продав виправну колонію у Львові утричі дорожче, ніж планував

Колонію продали за 407,5 мільйона гривень

На перший аукціон 7 травня виставили близько сотні об'єктів нерухомості Львівської виправної колонії №48, розміщених на ділянці площею 10,7 гектара. Стартова ціна лоту становила понад 132,5 мільйона гривень. У торгах брали участь 7 учасників. Найкращу пропозицію подало ТзОВ "Девелопмент інжиніринг сервіс". Компанія запропонувала утричі вищу за стартову вартість ціну – 377,5 мільйона гривень.

Другим лотом були 3 приміщення колишньої виправної колонії загальною площею 0,9 гектара. Стартова ціна – 3,5 мільйона гривень. У цьому аукціоні взяли участь 9 компаній. Переможцем став ТзОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Шувар", який подав найкращу пропозицію. Компанія запропонувала 30 мільйонів гривень, що майже у 9 разів перевищує початкову вартість.

Коли Мін'юст укладе угоди з переможцями торгів, аукціони вважатимуться офіційно завершеними.

Зверніть увагу! За даними YouControl, архітектурну компанію "Девелопмент інжиніринг сервіс" заснували у 2015 році. Її власником є львів'янин, власник кількох будівельних компаній Тарас Зубик. Він також є керівником ПАТ "Львівський проєктний інститут", котрий входить у групу компаній SoftServe. Своєю чергою, власниками ринку "Шувар" є депутат Львівської міськради Роман Федишин та Андрій Чіпчар.



Виправну колонію продали за понад 407 мільйонів гривень / Скриншот з сайту ProZorro

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