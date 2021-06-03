Колишня виправна колонія №48 розташовується на вулиці Хуторівка. На її території, площею 10,7 гектара, розміщені понад 100 об'єктів нерухомості.
До теми Стартова ціна – понад 132 мільйони гривень: виправну колонію у Львові виставили на аукціон
Садовий звернувся до потенційних покупців колишньої колонії
Міський голова Львова розповів, що аукціон на продаж території Львівської виправної колонії №48 завершиться 3 червня. Він відбуватиметься офіційно – через платформу "Prozorro.Продажі". Продавцем виступає Міністерство юстиції.
Ця ділянка не є міською і ми не можемо прописувати умови продажу так, щоб її не придбав черговий забудовник. Проте зі свого боку виконком міської ради прийняв концепцію розвитку цієї території,
– зазначив Садовий.
За документом, на території колишньої виправної колонії повинні бути:
- загальноосвітня школа на 18 класних кімнат та дитячий садок на 180 місць;
- житлова забудова повинна займати менше ніж 25% території;
- громадська забудова (офіси, мистецький центр, спорткомплекс тощо) – не менше ніж 65%;
- під рекреаційні функції слід передбачити не менше ніж 10% території
Садовий додав, що місто зверталось до Міністерства юстиції з проханням внести цю концепцію до умов аукціону, проте відповіді так і не отримало.
"Тому прошу усіх потенційних покупців з повагою ставитись до громади нашого міста", – підсумував мер.