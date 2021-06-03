Колишня виправна колонія №48 розташовується на вулиці Хуторівка. На її території, площею 10,7 гектара, розміщені понад 100 об'єктів нерухомості.

До теми Стартова ціна – понад 132 мільйони гривень: виправну колонію у Львові виставили на аукціон

Садовий звернувся до потенційних покупців колишньої колонії

Міський голова Львова розповів, що аукціон на продаж території Львівської виправної колонії №48 завершиться 3 червня. Він відбуватиметься офіційно – через платформу "Prozorro.Продажі". Продавцем виступає Міністерство юстиції.

Ця ділянка не є міською і ми не можемо прописувати умови продажу так, щоб її не придбав черговий забудовник. Проте зі свого боку виконком міської ради прийняв концепцію розвитку цієї території,

– зазначив Садовий.

За документом, на території колишньої виправної колонії повинні бути:

загальноосвітня школа на 18 класних кімнат та дитячий садок на 180 місць;

житлова забудова повинна займати менше ніж 25% території;

громадська забудова (офіси, мистецький центр, спорткомплекс тощо) – не менше ніж 65%;

під рекреаційні функції слід передбачити не менше ніж 10% території

Садовий додав, що місто зверталось до Міністерства юстиції з проханням внести цю концепцію до умов аукціону, проте відповіді так і не отримало.

"Тому прошу усіх потенційних покупців з повагою ставитись до громади нашого міста", – підсумував мер.

Зверніть увагу! Детальніше ознайомитись з концепцією розвитку території колишньої виправної колонії на Хуторівці можна за посиланням.