У Львові невпинно зростає кількість хворих на коронавірус. Тож комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про продовження локдауну до 4 квітня.

Протягом 21 березня до львівських лікарень потрапили 63 хворих. Проте виписали лише 3 людей.

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У Львові працюють над збільшенням кількості ліжок

Мер міста Андрій Садовий розповів, що 22 березня ухвалили рішення про розгортання тимчасового шпиталю на базі приміщень медичного університету, які орендують у Лікарні швидкої допомоги. Також міська влада звернулась до МОЗу з проханням внести дитячу лікарню на Орлика до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів,

– додав Садовий.

Садовий зазначив, що у Львові напрацьовують механізм додаткового преміювання усіх медиків, які лікують хворих на коронавірус.

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Місто потребує медиків

За словами міського голови, міські та обласні лікарні мають гостру потребу у медпрацівниках. Протягом останніх 2 днів Львів отримав 350 звернень від лікарів з усієї України, "які готові допомогти у цій нелегкій боротьбі".

"Щодо підприємців, яким сьогодні теж складно. Готуємо окрему програму підтримки бізнесу. Деталі – згодом", – зазначив мер.

Садовий додав, що медики, які хочуть допомогти Львові в боротьбі з коронавірусом, можуть заповнити анкету за посиланням або подати заявку за телефоном Гарячої лінії міста – 1580.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу