У Львові команда аудіодискрипторів у 2020 році адаптувала для незрячих дорослих та дітей 8 фільмів. Загальний бюджет адаптації склав 487 тисяч гривень.

Створення аудіодискрипції одного фільму триває від 1,5 до 3 місяців. Адаптацію фільмів фінансували Український культурний фонд, Львівська міськрада та концерт "Казка на білих лапах". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Львівські аудіодискриптори адаптували різножанрові фільми

Адаптував фільми львівський осередок Української спілки інвалідів. Фільми прокоментували так, що кожна незряча людина може "побачити" те, що відбувається на екрані. Фільми для адаптації осередок підбирав сам. Команда намагалась зробити аудіодискрипцію різножанрового кіно.

Сюди увійшли сучасні фільми, які хотіли "побачити" незрячі з цілої України. Дуже тішимося тим результатом, адже це особлива адаптація. Вона дуже колоритна, має дуже красиву, мелодійну українську мову, враховує особливості сприймання довколишнього світу незрячими, а не просто відтворює те, що відбувається на екрані,

— розповіла Оксана Потимко.

Що таке аудіодискрипція? Адаптація фільму для незрячих займає 1,5 – 3 місяці. Аудіодискрипцію проводять поетапно. Спочатку спеціалісти багаторазово переглядають фільм та виокремлюють паузи. Потім створюють та записують коментарі у студії звукозапису. Далі команда накладає їх на відеоряд фільму. Після цього проводять експертизу та коригування. На усіх етапах створення аудіодискрипції працюють не лише фахові спеціалісти, а й незрячі люди.

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Фільми адаптували найкращі спеціалісти

Львівська команда аудіодискрипторів у 2013 році вперше адаптувала мультфільм для незрячих дітей. Тоді ж фахівці розробили українську методику коментування. Зараз цією методикою користується вся Україна. За весь час роботи львівські аудіодискриптори адаптували 100 фільмів і мультиків.

"Ми вже маємо багато досвіду в цій справі, але постійно продовжуємо вчитися, адже нашими експертами є незрячі діти та дорослі, які допомагають нам зрозуміти, куди саме рухатись, які деталі враховувати. Є інші команди, які створюють фільми для незрячих, але вони це роблять дуже сухо, беземоційно. Вони дають зрозуміти, що робиться на екрані, але не допомагають незрячій людині пережити цей фільм", – зазначила аудіодискрипторка Олександра Бонковська.

Дивіться відео з презентації адаптованих фільмів:

Які фільми адаптували для незрячих у 2020 році

У 2020 році львівські аудіодискриптори адаптували для незрячих 8 художніх фільмів.

"Заборонений" (режисер Роман Бровко);

"Позивний Бандерас" (режисер Заза Буадзе);

"Фокстер і Макс" (режисер Анатолій Матешко);

"Хайтарма" (режисер Ахтем Сеїтаблаєв);

"Пекельна хоругва" (режисер Михайло Костров);

"Політ золотої мушки" (режисер Іван Кравчишин);

"Пригоди Паддінгтона" (режисер Пол Кінг);

"Пригоди Святого Миколая" (режисер Олексій Степанов).

Загальний бюджет адаптації усіх 8 фільмів склав 487 тисяч гривень. Український культурний фонд надав на аудіодискрипцію 323 тисячі гривень, Львівська міськрада – 134 тисячі гривень, а концерт "Казка на білих лапах" – 30 тисяч гривень.