У Львові продовжують боротись з ожеледицею за допомогою кавової гущі: фото

У парку "700-річчя Львова" продовжують боротись з ожеледицею за допомогою кавової гущі. Для цього щотижня кав'ярні надають близько 80 кілограмів гущі, якою комунальники посипають доріжки за потреби.

У парку "700-річчя Львова" комунальники посипають кавовою гущею доріжки біля церкви Йосафата. Поки цей спосіб боротьби з ожеледицею не планують використовувати в інших парках.

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Як у Львові борються з ожеледицю за допомогою кавової гущі

За словами директора ЛКП "Зелений Львів" Володимира Данилюка, доріжки у парку "700-річчя Львова" посипають кавовою гущею лише за потреби.

Сьогодні (23 лютого – 24 канал) плануємо теж посипати, тому що йде відлига, відповідно, стає слизько. Як пілотний проєкт, ми обрали локацію у парку "700-річчя Львова". Зараз продовжуємо випробовувати. Кавову гущу ми забираємо щопонеділка,

– зазначив Данилюк.

Упродовж вихідних кав'ярні збирають кавову гущу. Так, щотижня комунальникам передають близько 80 кілограмів використаної кави. За словами посадовця, цієї кількості достатньо, щоб двічі посипати ділянки у частині парку біля церкви Йосафата.

"Вже близько місяця посипаємо ті самі доріжки. Поки не плануємо посипати інші парки. Хочемо послухати науковців щодо органіки та того, як вона поведеться в парку. Тоді вже буде прийняте остаточне рішення за цим проєктом", – підсумував Данилюк.

Цю ініціативу запропонувала радниця мера Львова Ірина Оршак. Вона зазначила, що кавова гуща після використання має абразивні властивості й не лише не шкодить рослинам, а й може бути їм корисною.

Дивіться фото, як у Львові посипають доріжки кавовою гущею / Фото Романа Балука