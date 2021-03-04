У Львові продовжують вакцинувати медиків: 340 медпрацівників вже отримали щеплення
З 25 лютого мобільна бригада 2 міської поліклініки вакцинує медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус. 340 медиків вже отримали перше щеплення від COVID-19.
Джерело:Львівська міськрада
Усього медикам повинні зробити по 2 щеплення від коронавірусу. Усі медпрацівники, яких вже вакцинували, почуваються добре.
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Як у Львові вакцинують медиків
Перший етап вакцинації від коронавірусу розпочався 25 лютого. Мобільна бригада 2 міської поліклініки, члени якої пройшли навчання в Києві щодо роботи з вакциною Covishield, робить щеплення медикам, які лікують хворих на COVID-19.
Мобільна бригада 4 березня продовжуватиме вакцинувати медиків у лікарні швидкої допомоги. Усі медпрацівники, яким вже зробили щеплення, почуваються добре. Побічних реакцій ні в кого не виявили.
Перше щеплення отримали медики 5 львівських медзакладів:
- 50 медиків Львівської обласної інфекційної лікарні;
- 70 медиків 8 міської клінічної лікарні;
- 80 медиків регіонального центру легеневого здоров’я;
- 140 медиків міської клінічної лікарні швидкої допомоги й обласного центру екстреної медичної допомоги.
Коротко про вакцинацію у Львові
- На Львівщину 25 лютого надійшла перша партія вакцини від коронавірусу.
- Область отримала 42,2 тисячі доз вакцини Covishield, яку виготовляють в Індії за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca.
- Ними планують вакцинувати 21,1 тисячі людей – по 2 дози на людину.
- Першими щеплення отримують медики, які працюють з хворими на коронавірус, та працівники мобільних бригад з імунізації.
- Перед вакцинацією пацієнта оглядає лікар. Після цього людина підписує згоду і її вакцинують.
- Упродовж 30 хвилин після щеплення, медики наглядають за станом пацієнта. Якщо ніяких нарікань у людини немає, її відпускають додому.
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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