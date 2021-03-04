У Львові продовжують вакцинувати медиків: 340 медпрацівників вже отримали щеплення

Джерело:Львівська міськрада
З 25 лютого мобільна бригада 2 міської поліклініки вакцинує медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус. 340 медиків вже отримали перше щеплення від COVID-19.
Усього медикам повинні зробити по 2 щеплення від коронавірусу. Усі медпрацівники, яких вже вакцинували, почуваються добре.
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Перший етап вакцинації від коронавірусу розпочався 25 лютого. Мобільна бригада 2 міської поліклініки, члени якої пройшли навчання в Києві щодо роботи з вакциною Covishield, робить щеплення медикам, які лікують хворих на COVID-19.
Мобільна бригада 4 березня продовжуватиме вакцинувати медиків у лікарні швидкої допомоги. Усі медпрацівники, яким вже зробили щеплення, почуваються добре. Побічних реакцій ні в кого не виявили.
Перше щеплення отримали медики 5 львівських медзакладів:
Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу