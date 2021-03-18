У Львові прорвало трубу на вулиці Шумського: утворилось провалля – відео

Джерело:Львівська міська рада
У Львові прорвало трубу на вулиці Шумського. Потужний потік води утворив провалля на дорозі. У результаті в частині будинків припинили водопостачання. Інцидент трапився ввечері 17 березня.
Місце аварії огородили працівники аварійної служби. Наразі вони працюють над зруйнованою ділянкою труби.
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У Львівводоканалі повідомили, що трубу на Шумського, 5 – 7 прорвало приблизно о 20:00. Її діаметр – 20 сантиметрів. Станом на ранок 18 березня прорив все ще ліквідовували.
Відео очевидця водної аварії на вулиці Шумського
У аварійній службі пояснили, що провалля утворилось через підмивання ґрунту потужним водним потоком.
Фото робіт на ремонтній ділянці / фото ЛМР
Місце пошкодження труби / фото ЛМР
Працівники патрульної поліції огородили небезпечну ділянку.
Водопостачання обіцяють поновити до 15 години 18 березня. У водному підприємстві зазначили, що після завершення роботі, вода може мати забарвлення кольору іржі.
Перелік будинків, де вимкнули воду:
У водоканалі пообіцяли помити вулицю після завершення ремонту труби.