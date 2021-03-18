У Львові прорвало трубу на вулиці Шумського: утворилось провалля – відео

У Львові прорвало трубу на вулиці Шумського. Потужний потік води утворив провалля на дорозі. У результаті в частині будинків припинили водопостачання. Інцидент трапився ввечері 17 березня.

Місце аварії огородили працівники аварійної служби. Наразі вони працюють над зруйнованою ділянкою труби.

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Що відомо про аварію

У Львівводоканалі повідомили, що трубу на Шумського, 5 – 7 прорвало приблизно о 20:00. Її діаметр – 20 сантиметрів. Станом на ранок 18 березня прорив все ще ліквідовували.

Відео очевидця водної аварії на вулиці Шумського

У аварійній службі пояснили, що провалля утворилось через підмивання ґрунту потужним водним потоком.



Фото робіт на ремонтній ділянці / фото ЛМР



Місце пошкодження труби / фото ЛМР

Працівники патрульної поліції огородили небезпечну ділянку.

Де призупинили водопостачання

Водопостачання обіцяють поновити до 15 години 18 березня. У водному підприємстві зазначили, що після завершення роботі, вода може мати забарвлення кольору іржі.

Перелік будинків, де вимкнули воду:

вулиця Бенцаля – всі будинки;

вулиця Моршинська – всі будинки;

вулиця Природна – всі будинки;

по вулиці Чупринки – будинки 87, 98a, 98, 99, 100, 102, 104, 108, 110, 112, 115, 117, 121, 121a, 123, 126, 127, 128, 129, 132, 134, 136, 154, 156, 158, 160.

У водоканалі пообіцяли помити вулицю після завершення ремонту труби.