Учасники та учасниці тренінгів вивчатимуть проєктний менеджмент, фандрейзинг, мережування та комунікацію. При реєстрації можна обрати зручну для себе дату.

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На Підзамче організують безкоштовні тренінги

За словами організаторів, ініціативи "Підзамче. Нарешті!", ці тренінги покликані створити нову традицію взаємодії у громаді. Основна мета – допомогти людям створювати та ефективніше просувати власні ідеї, кооперуватися та досягати успіху у своїх спільнотах.

Зареєструватися можуть усі охочі, проте організатори надаватимуть перевагу авторам ідей проєктів львівського району Підзамче.

"Часто є так, що саме доброго планування бракує для втілення задумів. Вміння вкладати ідею у проєктну заявку добре вчить її сканувати, і таким чином, бачити під різними кутами. Підзамчівські ініціативи потребують саме цього вишколу", – розповіла співорганізаторка Мануфактури проєктів "Нарешті!" Оксана Кузенко

Дивіться фото з попередніх тренінгів Мануфактури проєктів "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"

Учасники та учасниці тренінгу навчатимуться створенню проєкту від ідеї до реалізації, залученню ресурсів, написанню проєктної заявки, комунікації та мережуванню. Наступні тренінги відбудуться 20, 27, 28 та 29 травня у Палаці Гната Хоткевича, що розташований на вулиці Кушевича, 1.

Зареєструватися на зручну для себе дату та дізнатися час тренінгу можна за посиланням. Події пройдуть з дотриманням карантинних вимог.



Тренінги Мануфактури проєктів "Нарешті!" / Фото "Підзамче. Нарешті!"