У Львові перед Ратушею публічно читали уривки із забороненої книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Усе для того, щоб підтримати автора та видавництво Vivat.

Захід організували онлайн-медіа "Свідомі" та ГО "Форум видавців". Читання розпочалося приблизно о 19:00, передає 24 канал.

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До заходу долучилися чимало львів'ян. Обов'язковою умовою для усіх було дотримання соціальної дистанції та наявність захисних масок.



Публічні читання у Львові / Фото 24 каналу

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Львів'яни зберігають необідхну дистанцію / Фото 24 каналу

Дивіться відео 24 каналу з публічним читанням уривку книги "Справа Василя Стуса"

Що варто знати про справу

Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.

Згідно з рішенням суду, деякі фрази з книги ображають честь та гідність кума Путіна.

Після рішення суду увесь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.

Видавництво Vivat, попри заборону суду, надрукує ще один наклад книги Вахтанга Кіпіані. Він нараховуватиме 3500 примірників.



Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу