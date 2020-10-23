У Львові публічно читали уривки забороненої книги про Стуса: фото, відео
У Львові перед Ратушею публічно читали уривки із забороненої книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Усе для того, щоб підтримати автора та видавництво Vivat.
Захід організували онлайн-медіа "Свідомі" та ГО "Форум видавців". Читання розпочалося приблизно о 19:00, передає 24 канал.
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До заходу долучилися чимало львів'ян. Обов'язковою умовою для усіх було дотримання соціальної дистанції та наявність захисних масок.
Публічні читання у Львові / Фото 24 каналу
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Львів'яни зберігають необідхну дистанцію / Фото 24 каналу
Дивіться відео 24 каналу з публічним читанням уривку книги "Справа Василя Стуса"
Що варто знати про справу
- Дарницький районний суд Києва 19 жовтня 2020 року заборонив поширювати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса" без дозволу Віктора Медведчука.
- Згідно з рішенням суду, деякі фрази з книги ображають честь та гідність кума Путіна.
- Після рішення суду увесь тираж "Справи про Василя Стуса" розкупили за лічені години.
- Видавництво Vivat, попри заборону суду, надрукує ще один наклад книги Вахтанга Кіпіані. Він нараховуватиме 3500 примірників.