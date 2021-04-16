У Львові п'яна 18-річна водійка на великій швидкості знесла електроопору: епічне відео

П'яна 18-річна львів'янка, водійка Honda Accord, 16 квітня знесла електроопору. Авто дівчини рухалось на великій швидкості, тож вона не змогла уникнути зіткнення.

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні склали на водійку 2 адмінпротоколи.

До теми П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото

Перевірка встановила, що водійка була п'яною

Близько опівночі патрульні отримали виклик на вулицю Богдана Хмельницького.

Там трапилась ДТП – 18-річна водійка Honda Accord знесла електроопору.

Дівчина не впоралась з керуванням, адже їхала на великій швидкості.

Патрульні помітили, що львів'янка була п'яною.

Перевірка на приладі Drager це підтвердила. Результат – 0,74 проміле.

Дивіться відео, як п'яна 18-річна водійка знесла електроопору:

Патрульні склали на водійку 2 адмінпротоколи

Поліцейські склали на львів'янку 2 адмінпротоколи:

"За керування транспортним засобом в стані сп'яніння". Правопорушення карається штрафом у розмірі 10,2 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на рік.

"За порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП". Покарання за таке правопорушення – 340 гривень штрафу або від 6 місяців до року позбавлення права керування транспортними засобами.

Правоохоронці закликають водіїв у жодному разі не сідати нетверезими за кермо. Алкоголь погіршує сприйняття дорожньої ситуації, а це може стати причиною трагедії.