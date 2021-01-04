У Львові п'яна водійка спричинила 2 ДТП і втекла: відео
У Львові 2 січня п'яна водійка Peugeot 2008 вчинила 2 ДТП – спочатку в'їхала в Peugeot 508, а потім її автівка знесла зупинку громадського транспорту. З місць обох аварій львів'янка втекла, але патрульні її знайшли.
Перша аварія трапилась близько 20:00. Жінка в'їхала в Peugeot 508 та втекла.Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як п'яна жінка спричинила 2 ДТП
- Близько 20:00 патрульні отримали виклик, що на вулиці Ярослава Осмомисла трапилась ДТП.
- 29-річний водій розповів, що автівка Peugeot 2008 в'їхала в його авто Peugeot 508.
- Після цього Peugeot 2008 втік з місця події зустрічною смугою. Чоловік запам'ятав номерні знаки.
- Водночас інший екіпаж також отримав повідомлення про ДТП. На вулиці Замарстинівській схожий автомобіль зніс зупинку громадського транспорту і дорожні знаки.
- Після цього автівка втекла в напрямку вулиці Липинського.
- Правоохоронці знайшли на місці ДТП уламки авто і номерні знаки.
- Номер був ідентичним тому, що запам'ятав чоловік, який постраждав у попередній ДТП.
Дивіться відео, як п'яна водійка вчинила 2 ДТП:
Правоохоронці знайшли винуватицю ДТП
Патрульні вирішили обстежити прилеглі вулиці. На вулиці Замарстинівській, де сталась друга ДТП, правоохоронці знайшли авто Peugeot 2008. За кермом перебувала 48-річна львів'янка, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 1,5 проміле.
Правоохоронці склали на порушницю 5 протоколів:
- 2 протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП;
- 2 протоколи за втечу з місця ДТП;
- за керування транспортним засобом в стані сп'яніння.
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