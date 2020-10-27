У Львові п’яна жінка погрожувала перехожим зброєю і стріляла в небо – фото
У Львові 26 жовтня патрульні затримали п’яну жінку. Вона погрожувала перехожим револьвером Flobert Major Berg 2.5 і навіть двічі вистрілила в небо.
Патрульні затримали зловмисницю вдень на вулиці Патона. Стурбовані львів’яни викликали поліцію, бо п’яна жінка поводила себе неадекватно. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як затримали п’яну жінку
- На місце виклику одразу виїхали патрульні. Там вони побачили, що зловмисниця сидить на бордюрі.
- Правоохоронці, дотримуючись заходів особистої безпеки, сказали жінці кинути зброю на землю та підняти руки догори.
- 36-річна львів’янка послухала патрульних. Жінку затримали.
Що розповіли очевидці події
До приїзду правоохоронців жінка двічі вистрілила у небо з револьвера схожого на Flobert Major Berg 2.5. Про це патрульним повідомили очевидці події. Та й сама львів’янка не заперечила, що стріляла з револьвера. Перехожі також розповіли, що зловмисниця поводилась агресивно, лаялась та погрожувала зброєю.
Що загрожує жінці
Жінці загрожує відповідальність за хуліганство, вчинене з використанням зброї. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять розслідування злочину.
Львів'янці загрожує від 3 до 7 років за ґратами / Фото Патрульної поліції Львівщини