У Львові 26 жовтня патрульні затримали п’яну жінку. Вона погрожувала перехожим револьвером Flobert Major Berg 2.5 і навіть двічі вистрілила в небо.

Патрульні затримали зловмисницю вдень на вулиці Патона. Стурбовані львів’яни викликали поліцію, бо п’яна жінка поводила себе неадекватно. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як затримали п’яну жінку

На місце виклику одразу виїхали патрульні. Там вони побачили, що зловмисниця сидить на бордюрі.

Правоохоронці, дотримуючись заходів особистої безпеки, сказали жінці кинути зброю на землю та підняти руки догори.

36-річна львів’янка послухала патрульних. Жінку затримали.

Що розповіли очевидці події

До приїзду правоохоронців жінка двічі вистрілила у небо з револьвера схожого на Flobert Major Berg 2.5. Про це патрульним повідомили очевидці події. Та й сама львів’янка не заперечила, що стріляла з револьвера. Перехожі також розповіли, що зловмисниця поводилась агресивно, лаялась та погрожувала зброєю.

Зверніть увагу! Револьвер Флобера не вважається вогнепальною зброєю. Причому людині навіть не потрібно мати дозвіл на користування цим видом зброї. Проте нещодавно на Львівщині з револьвера Флобера син застрелив свою матір.

Що загрожує жінці

Жінці загрожує відповідальність за хуліганство, вчинене з використанням зброї. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять розслідування злочину.



Львів'янці загрожує від 3 до 7 років за ґратами / Фото Патрульної поліції Львівщини