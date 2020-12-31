У Львові 31 грудня правоохоронці затримали 19-річного хлопця. П'яний львів'янин, побачивши патрульних, скерував на них пістолет. Тепер йому загрожує в'язниця.

Зброю вилучили та скерували на експертизу. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як хлопець погрожував патрульним пістолетом

Близько 5:00 на вулиці Сихівській патрульні оформляли адмінпротокол на водія BMW за порушення ПДР .

за порушення ПДР Саме в цей час до правоохоронців підійшов п'яний хлопець.

Він витягнув пістолет та скерував його на патрульних.

Поліцейські затримали хлопця та викликали на місце інциденту слідчих.

Зловмисником виявився 19-річний львів'янин.

Зброю, схожу на пневматичний пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертизу.



Львів'янин погрожував патрульним пневматичним пістолетом / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо правоохоронця. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи терміном до 2 років, до 3 років обмеження волі або до 3 років за ґратами.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини