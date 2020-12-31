У Львові п'яний 19-річний хлопець погрожував патрульним пістолетом: фото
У Львові 31 грудня правоохоронці затримали 19-річного хлопця. П'яний львів'янин, побачивши патрульних, скерував на них пістолет. Тепер йому загрожує в'язниця.
Зброю вилучили та скерували на експертизу. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як хлопець погрожував патрульним пістолетом
- Близько 5:00 на вулиці Сихівській патрульні оформляли адмінпротокол на водія BMW за порушення ПДР.
- Саме в цей час до правоохоронців підійшов п'яний хлопець.
- Він витягнув пістолет та скерував його на патрульних.
- Поліцейські затримали хлопця та викликали на місце інциденту слідчих.
- Зловмисником виявився 19-річний львів'янин.
- Зброю, схожу на пневматичний пістолет, поліцейські вилучили та скерували на експертизу.
Львів'янин погрожував патрульним пневматичним пістолетом / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо правоохоронця. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи терміном до 2 років, до 3 років обмеження волі або до 3 років за ґратами.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини
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