У Львові посеред дороги п'яний чоловік розтрощив 2 автівки та відгамселив водіїв: фото
У Львові п'яний чоловік розтрощив 2 автівки посеред дороги / Поліція Львівщини
У Львові 15 лютого правоохоронці затримали п'яного 30-річного чоловіка. Він розтрощив 2 автівки посеред вулиці та відлупцював водіїв.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 20:00 на вулиці Стрийській. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До теми У Львові водій під впливом наркотиків влаштував пожежу біля СТО: відео
Як п'яний чоловік побив автівки
- Близько 20:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стрийській невідомий чоловік поводиться неадекватно.
- Він вийшов на дорогу, пошкодив кілька автівок та побив водіїв.
- На місце виклику виїхали слідчі та патрульні.
- Правоохоронці знайшли чоловіка, про якого їм повідомляли. Зловмисником виявився 30-річний житель одного з сіл Стрийського району.
- Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
- Поліцейські встановили, що чоловік пошкодив автомобілі BMW та Skoda.
- Зловмисник бив автівки по лобовому склі та капоту.
- Також чоловік завдав кількох ударів водіям пошкоджених авто, львів’янам віком 30 та 32 роки.
На Стрийській п'яний чоловік розтрощив 2 автівки / Фото поліції Львівщини
Що загрожує чоловікові
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 5 років обмеження волі.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.
Поділитися новиною