У Львові посеред дороги п'яний чоловік розтрощив 2 автівки та відгамселив водіїв: фото

16 лютого 2021 , 11:50
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 15 лютого правоохоронці затримали п'яного 30-річного чоловіка. Він розтрощив 2 автівки посеред вулиці та відлупцював водіїв.

Інцидент трапився близько 20:00 на вулиці Стрийській. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Як п'яний чоловік побив автівки

  • Близько 20:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стрийській невідомий чоловік поводиться неадекватно.
  • Він вийшов на дорогу, пошкодив кілька автівок та побив водіїв.
  • На місце виклику виїхали слідчі та патрульні.
  • Правоохоронці знайшли чоловіка, про якого їм повідомляли. Зловмисником виявився 30-річний житель одного з сіл Стрийського району.
  • Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
  • Поліцейські встановили, що чоловік пошкодив автомобілі BMW та Skoda.
  • Зловмисник бив автівки по лобовому склі та капоту.
  • Також чоловік завдав кількох ударів водіям пошкоджених авто, львів’янам віком 30 та 32 роки.


На Стрийській п'яний чоловік розтрощив 2 автівки / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 5 років обмеження волі.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.