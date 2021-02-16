У Львові посеред дороги п'яний чоловік розтрощив 2 автівки та відгамселив водіїв: фото

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 15 лютого правоохоронці затримали п'яного 30-річного чоловіка. Він розтрощив 2 автівки посеред вулиці та відлупцював водіїв.
Інцидент трапився близько 20:00 на вулиці Стрийській. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
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На Стрийській п'яний чоловік розтрощив 2 автівки / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 5 років обмеження волі.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.