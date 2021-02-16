У Львові посеред дороги п'яний чоловік розтрощив 2 автівки та відгамселив водіїв: фото

У Львові 15 лютого правоохоронці затримали п'яного 30-річного чоловіка. Він розтрощив 2 автівки посеред вулиці та відлупцював водіїв.

Інцидент трапився близько 20:00 на вулиці Стрийській. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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Як п'яний чоловік побив автівки

Близько 20:00 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що на вулиці Стрийській невідомий чоловік поводиться неадекватно.

Він вийшов на дорогу, пошкодив кілька автівок та побив водіїв.

На місце виклику виїхали слідчі та патрульні.

Правоохоронці знайшли чоловіка, про якого їм повідомляли. Зловмисником виявився 30-річний житель одного з сіл Стрийського району.

Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Поліцейські встановили, що чоловік пошкодив автомобілі BMW та Skoda .

та . Зловмисник бив автівки по лобовому склі та капоту.

Також чоловік завдав кількох ударів водіям пошкоджених авто, львів’янам віком 30 та 32 роки.



На Стрийській п'яний чоловік розтрощив 2 автівки / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання – від 17 до 34 тисяч гривень штрафу, арешт терміном до 6 місяців або до 5 років обмеження волі.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини інциденту.