На Головному залізничному вокзалі Львова 10 грудня п'яний чоловік впав під потяг. Внаслідок події йому відтяло ногу. Проте чоловікові пощастило, що поруч були патрульні, які не дали йому стекти кров'ю до приїзду медиків.

Інцидент трапився близько 22:28 на пероні №3 Головного залізничного вокзалу Львова. Чоловік впав під потяг сполученням Львів – Одеса. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини. Цікаво Різанина під Львовом: у Винниках затримали зловмисника – фото Як чоловік впав під потяг П'яний чоловік впав під колеса вагону під час відправлення пасажирського потяга сполученням Львів – Одеса з перону №3 Головного залізничного вокзалу Львова.

Внаслідок події 55-річному жителю Одещини відтяло стопу лівої ноги. У чоловіка почалась критична кровотеча.

Проте патрульні Інспектори Любомир Канафоцький та Юрій Суряк допомогли постраждалому.

Поліцейські, не гаючи ні хвилини, дістали турнікет та закріпили його. Кровотечу вдалось зупинити.

На місце події приїхали медики швидкої допомоги.

Чоловіка відвезли до лікарні. Машину швидкої супроводжував патруль. Зверніть увагу! Залізничний вокзал – це зона особливої небезпеки. Щоб зберегти своє життя та здоров'я потрібно дотримуватись нескладних правил: не перебігайте колії в недозволених місцях, не підходьте до краю перону та будьте особливо уважні при відправленні чи прибутті потягів. Також не варто ходити по перону в стані алкогольного сп'яніння, бо алкоголь порушує координацію рухів та притуплює відчуття небезпеки.

Інспектори Любомир Канафоцький та Юрій Суряк допомогли чоловікові / Фото Патрульної поліції Львівщини